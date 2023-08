El duro análisis de Daniel Fuenzalida ante la posible llegada de Pamela Díaz a TV+: “Están mal dirigidos, mal organizados”

Una fuerte crítica fue la que realizó Daniel Fuenzalida frente a la posible llegada de Pamela Díaz a TV+. Y es que en la reciente edición de “Me Late Digital”, el animador lanzó un duro descargo contra su excanal, el cual abandonó polémicamente en octubre del 2022.

Concretamente, el panel del espacio televisivo estaba comentando el inminente arribo de “La Fiera” a dicha señal, quien se haría cargo de la conducción de un programa a principios de septiembre.

En este sentido, el integrante del programa, Sergio Rojas, comentó que “me da pena porque trabaja tanta gente ahí, pero los productos que han sacado son malos”.

Posteriormente, el “ex Huevo” planteó que “están mal dirigidos, mal organizados, y una palabra que no le gusta a un ejecutivo de ese canal, que cuando yo se lo dije, y creo que un año después sigue siendo lo mismo, que están improvisando”.

“Es tanta la improvisación que aún no (se) sabe cómo es el programa, qué es el programa, lo único que quieren es que llegue Pamela Díaz”, complementó.

Por su parte, Luis Sandoval, otro de los panelistas del espacio, señaló que “de hecho, le pregunté ‘Pamela, ¿cómo se llama tú programa que parte en dos semanas más?’, (respondió) ‘no tengo idea’”.

En la misma línea, Fuenzalida mencionó que “es parte de la improvisación del señor Cordero, y que todavía no toma riesgos”, y concluyó realizando un llamado a TV+, al solicitar “que a los equipos que hoy día están al aire (…) no le hagan lo mismo que Me Late, que por favor si se va a ir un programa o un equipo, que al menos les digan un mes antes”.