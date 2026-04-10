“Es un chiste…”: Andrea Arístegui explica su comentado dardo a José Antonio Neme 

Una inesperada polémica se generó esta semana, luego de un sorpresivo dardo de la animadora de “Contigo en la mañana”, Andrea Arístegui, al conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme.

Todo ocurrió durante una emisión del matinal de Chilevisión, donde estaban conversando con el senador Manuel José Ossandón (RN).

En un momento, Arístegui interrumpió al parlamentario para que la dejara hablar, y en ese instante, lanzó una indirecta a Neme.

“Escúcheme, senador, senador, escúcheme, no estamos en el otro canal”, comentó, haciendo alusión a Mega.

A la vez, añadió que “si quiere que gritemos y nos pongamos a tirar garabatos, no es nuestro estilo”.

La explicación de Arístegui

Frente al revuelo que causó el tema, en el programa “Zona de Estrellas” (Zona Latina) se contactaron con Arístegui para abordar la situación.

“Fue bastante menos grave de lo que parece”, manifestó de entrada la periodista, en un mensaje enviado al panelista Hugo Valencia.

Asimismo, mencionó que “es una talla en medio de una conversación porque el senador Ossandón no paraba de hablar y no había cómo frenarlo para hacerle una pregunta”.

“Es evidente, Hugo, que tenemos estilos diferentes.El mismo Neme hace referencia a eso permanentemente”, expresó.

La comunicadora, además, dijo que “tú me conoces, y creo que uno puede ser igual de frontal y honesto en la conversación sin pasarse de revoluciones”.

Finalmente, bajándole el perfil a la polémica, remarcó que “es un chiste, como tantos otros que hacemos y pasan colados, así que no le daría más vueltas”.