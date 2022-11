“Estamos desesperados”: Municipalidad de Coyhaique organizará bingos para pagar sueldos de profesores

La Municipalidad de Coyhaique anunció que deberán organizar bingos para poder juntar el dinero suficiente que les permita pagar los sueldos de los profesores de la educación municipal.



La medida fue anunciada por el alcalde Carlos Gatica, en conversación con Radio Cooperativa.



El jefe comunal sostuvo que están al tanto de que no están autorizados para hacerlo, según un dictamen de la Contraloría General de la República de 2015. No obstante, la crisis por el déficit presupuestario no vislumbra salida.



“El panorama desde el punto de vista de la educación es desolador. Estamos desesperados por algo que venimos arrastrando y diciendo al Gobierno desde junio, nos hemos reunido tres veces con el ministro (Marco Antonio Ávila) y no hemos tenido una acción clara de lo que se dijo que se iba a realizar”, lamentó Gatica.



Añadió que esta situación es de larga data, pues “el déficit es estructural, viene desde hace más de 10 años, tiene que ver con cambios normativos que se hicieron, pero no se regularizaron completamente (…) en 2019 no se pagaron cotizaciones previsionales, y afectó a más de 1.000 trabajadores”.



“Se calcula mensualmente un déficit de 250 millones de pesos que el municipio tiene que sacar de sus arcas (del fondo común municipal) para llevarlos a educación”, afirmó el alcalde, y aseveró que “para diciembre no tengo recursos para pagar las imposiciones”.



En ese contexto, dio detalles respecto a las conversaciones que ha tenido con el ministro Ávila, donde le ha explicado que “la salida principal para poder terminar este año, lo primero que había que hacer, era pagar los bonos de incentivos al retiro del 2019, 2020 y 2021, y que hay remanente de los fondos FAEP (Fondos de Apoyo a la Educación Pública), pero no hemos recibido respuesta”.



“Si yo no pago, tengo una acusación por notable abandono de deberes, porque es obligación del alcalde. Y si hago una actividad para poder tener recursos, puedo tener otra acusación. Es un callejón sin salida que muchos alcaldes que hoy tienen y han sufrido”, agregó.



Sin embargo, Gatica dio como noticia positiva que este jueves pudo reunirse con la Seremi de Educación y el delegado presidencial de la Región de Aysén, instituciones que “se comprometieron a agilizar el trámite para poder pagar los bonos de incentivo al retiro, que sería la única salida”, acotó.