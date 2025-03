Falsos PDI realizaron encerrona y mataron a hombre de 56 años en La Granja

El funcionario, identificado como el cabo José Miguel Villegas, quien se trasladaba en su vehículo particular a su domicilio, se detuvo y se enfrentó con los delincuentes quienes lo hirieron de un balazo en el tórax que, en un primer momento, lo dejó en riesgo vital. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, concurrió hasta el hospital institucional, donde destacó “la actuación del sargento José Villegas, quien no tuvo ninguna vacilación, no dudó en prestarle apoyo y socorro a víctimas de un delito violento”.