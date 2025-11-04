Home Vanguardia "festival del huaso de olmué 2026 anuncia su parrilla oficial: rev..."

Festival del Huaso de Olmué 2026 anuncia su parrilla oficial: Revisa quiénes se presentarán por día 

El evento, que será transmitido por TVN, se llevará a cabo entre el 15 y 18 de enero del próximo año, y contará con destacados artistas nacionales e internacionales.

Leonardo Medina
TVN dio a conocer este martes la parrilla oficial de artistas para el Festival del Huaso de Olmué 2026, el cual se realizará entre el 15 y 18 de enero del próximo año. 

El popular evento veraniego será transmitido por el canal público y contará con María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes como conductores. 

En cuanto a la parrilla de artistas, la lista incluye a famosos cantantes nacionales e internacionales, y también a destacados comediantes

La parrilla

Por un lado, para la jornada inaugural del jueves 15 de enero habrá una obertura musical chilena, y se presentarán Myriam Hernández, Paul Vásquez (“El Flaco”) en el humor y Nicole

Luego, el viernes 16, será el turno del cantante argentino Luck Ra, el comediante Erwin Padilla, y el dúo conformado por Alanys Lagos y Toly Fu. En tanto, Los Patiperros (ganadores del Festival de Olmué 2025) y la agrupación folclórica Hijos de Mariana de Osorio abrirán la noche. 

Por su parte, el sábado 17 dirán presente Américo, el humorista León Murillo y Gepe. A la vez, estarán Los de San Pablo en la obertura. 

Finalmente, para la última noche del domingo 18, se presentará el grupo argentino Ráfaga y la agrupación Entremares, mientras que todavía resta un artista por confirmar. Asimismo, Silvanita y Los del Quincho y los Campeones de Cueca de Olmué 2025 también formarán parte de la jornada. 

Source Texto: La Nación/Foto: 24 Horas
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
14
