Fiestas costumbristas de enero: lugares turísticos en Chile que celebran tradición y comunidad

Las fiestas costumbristas son parte esencial del verano en Chile. En enero 2026, comunidades de norte a sur organizan encuentros que rescatan la cultura popular: comidas típicas, danzas folclóricas, artesanía y juegos tradicionales.

Estos eventos se han consolidado como lugares turísticos en Chile que fortalecen la comunidad y atraen visitantes en busca de experiencias auténticas.

Festival de la Sandía en Paine (Región Metropolitana)

Fechas: 30 y 31 de enero de 2026.

30 y 31 de enero de 2026. Lugar: Estadio Municipal de Paine.

Estadio Municipal de Paine. Actividades: concursos de sandía, degustaciones, música en vivo con artistas nacionales.

concursos de sandía, degustaciones, música en vivo con artistas nacionales. Es uno de los lugares turísticos en Chile más llamativos para quienes buscan tradición agrícola y fiesta popular.

Fiestas Costumbristas de Castro (Región de Los Lagos, Chiloé)

Fechas: durante todo enero, con celebraciones en comunidades como Pid Pid, Yutuy y Quehui.

durante todo enero, con celebraciones en comunidades como Pid Pid, Yutuy y Quehui. Actividades: curanto, música folclórica, ferias artesanales.

curanto, música folclórica, ferias artesanales. Es uno de los eventos más reconocidos del sur, consolidado como ícono de las fiestas costumbristas en Chile.

Verano en Dalcahue (Región de Los Lagos, Chiloé)

Fechas: enero 2026, con actividades culturales y deportivas.

enero 2026, con actividades culturales y deportivas. Actividades: Fiesta Ovina, regatas, encuentros gastronómicos y ferias costumbristas.

Fiesta Ovina, regatas, encuentros gastronómicos y ferias costumbristas. Es uno de los lugares turísticos en Chile más auténticos para vivir el verano.

Fiestas en Isla Lemuy – Puqueldón (Región de Los Lagos, Chiloé)

Fechas: enero 2026, con actividades los días 10, 17, 18, 24, 25 y 31.

enero 2026, con actividades los días 10, 17, 18, 24, 25 y 31. Actividades: ferias gastronómicas, música y bailes tradicionales.

ferias gastronómicas, música y bailes tradicionales. Estas fiestas reflejan la vida comunitaria chilota y son un atractivo turístico creciente.

Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen (Región del Maule, Chanco)

Fechas: 23 y 24 de enero de 2026.

23 y 24 de enero de 2026. Lugar: Medialuna de Chanco.

Medialuna de Chanco. Actividades: competencia de música mexicana, homenaje a Guadalupe del Carmen, transmisión nacional por TV.

competencia de música mexicana, homenaje a Guadalupe del Carmen, transmisión nacional por TV. Es un evento único que mezcla tradición local con influencia internacional.

Las fiestas costumbristas de enero en Chile son más que celebraciones: son espacios de identidad, comunidad y turismo cultural.

Convertidas en auténticos lugares turísticos en Chile, permiten disfrutar de gastronomía, música y tradiciones que enriquecen el verano 2026.