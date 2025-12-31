Fiestas costumbristas de enero: lugares turísticos en Chile que celebran tradición y comunidad

Las fiestas costumbristas son parte esencial del verano en Chile. En enero 2026, comunidades de norte a sur organizan encuentros que rescatan la cultura popular: comidas típicas, danzas folclóricas, artesanía y juegos tradicionales.
Estos eventos se han consolidado como lugares turísticos en Chile que fortalecen la comunidad y atraen visitantes en busca de experiencias auténticas.
Festival de la Sandía en Paine (Región Metropolitana)
- Fechas: 30 y 31 de enero de 2026.
- Lugar: Estadio Municipal de Paine.
- Actividades: concursos de sandía, degustaciones, música en vivo con artistas nacionales.
- Es uno de los lugares turísticos en Chile más llamativos para quienes buscan tradición agrícola y fiesta popular.
Fiestas Costumbristas de Castro (Región de Los Lagos, Chiloé)
- Fechas: durante todo enero, con celebraciones en comunidades como Pid Pid, Yutuy y Quehui.
- Actividades: curanto, música folclórica, ferias artesanales.
- Es uno de los eventos más reconocidos del sur, consolidado como ícono de las fiestas costumbristas en Chile.
Verano en Dalcahue (Región de Los Lagos, Chiloé)
- Fechas: enero 2026, con actividades culturales y deportivas.
- Actividades: Fiesta Ovina, regatas, encuentros gastronómicos y ferias costumbristas.
- Es uno de los lugares turísticos en Chile más auténticos para vivir el verano.
Fiestas en Isla Lemuy – Puqueldón (Región de Los Lagos, Chiloé)
- Fechas: enero 2026, con actividades los días 10, 17, 18, 24, 25 y 31.
- Actividades: ferias gastronómicas, música y bailes tradicionales.
- Estas fiestas reflejan la vida comunitaria chilota y son un atractivo turístico creciente.
Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen (Región del Maule, Chanco)
- Fechas: 23 y 24 de enero de 2026.
- Lugar: Medialuna de Chanco.
- Actividades: competencia de música mexicana, homenaje a Guadalupe del Carmen, transmisión nacional por TV.
- Es un evento único que mezcla tradición local con influencia internacional.
Las fiestas costumbristas de enero en Chile son más que celebraciones: son espacios de identidad, comunidad y turismo cultural.
Convertidas en auténticos lugares turísticos en Chile, permiten disfrutar de gastronomía, música y tradiciones que enriquecen el verano 2026.