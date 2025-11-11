Home Vanguardia "filtran que dua lipa cantará tema de mon laferte este martes en e..."

Filtran que Dua Lipa cantará tema de Mon Laferte este martes en el Estadio Nacional 

Un video de una prueba de sonido reveló que la cantante prepara un cover de un famoso tema de Laferte, de cara al recital que realizará esta noche en el reducto de Ñuñoa.

Leonardo Medina
Tan solo algunas horas restan para que Dua Lipa lleve a cabo el primero de sus dos conciertos en el Estadio Nacional, en el marco de su visita a Chile con la gira “Radical Optimism”. 

Y recientemente, un video de una prueba de sonido reveló que la estrella pop cantará un famoso tema de Mon Laferte en el recital de este martes, el cual inicia a las 21:00 horas. 

Se trata de la icónica canción “Tu falta de querer”, pues un registro viralizado en redes sociales, grabado desde el exterior del reducto de Ñuñoa, evidenció que la artista ensayaba un cover de este hit.

Durante el tour “Radical Optimism”, Dua Lipa ha incorporado a su repertorio diferentes versiones de temas locales en cada país que ha visitado, protagonizando un momento íntimo y especial con sus fans. 

Por ejemplo, en su reciente paso por Argentina, interpretó temas de Soda Stereo y Miranda!.

Cabe destacar que la cantante se presentará este martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Estadio Nacional, conciertos en donde se reencontrará con el público chileno, tras su debut el 2022 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Mira el video:

Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina

Leonardo Medina
8
