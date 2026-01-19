Fiscalía afirma que “no hay ningún indicio” de intencionalidad en origen de incendios en Ñuble

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, se refirió este lunes a la investigación acerca del origen de los incendios forestales en la zona, detallando que por ahora se descarta la tesis de “intencionalidad”.

Según consignó Emol, y luego de acudir a una sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), la autoridad indicó que “no hay ningún indicio de que (los incendios forestales) puedan ser intencionales, pero sí podrían ser incendios negligentes”.

En este sentido, planteó que “eso de todas maneras tiene responsabilidad en la Ley de Bosque”.

Dicha normativa establece penas de prisión en su grado máximo para quienes resulten condenados por negligencia en el manejo de fuego.

La sanción puede ser “conmutable en multa de un décimo de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del departamento de Santiago, por cada día de prisión”.

La persecutora explicó que actualmente “trabajamos en dos ámbitos, principalmente en la investigación de los responsables que hay detrás de estos incendios, y también en todo lo que tiene que ver con el catastro de víctimas y testigos que puedan haber de estas emergencias”.

Cabe destacar que, hasta el momento, se han confirmado 19 fallecidos por los incendios forestales. En concreto, una víctima fatal es de la región de Ñuble, y las 18 restantes son de la región del Biobío.