Gobierno enfrenta críticas por gestión en incendios: “No hubo horas donde no estuviéramos presentes”

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, reaccionó a los cuestionamientos sobre la rapidez de la respuesta gubernamental frente a los incendios forestales en la zona centro-sur.

Las críticas surgieron tras las declaraciones del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien señaló: “No quiero criticar, pero quiero decir que no puede ser que el Estado de Chile, y lo digo de esa forma, no al Gobierno para no caer en una crítica política, hasta el momento la respuesta sea cero. Este incendio ha sido combatido por los bomberos y por personal municipal. Llevamos de las 11:30 a las 9:00 de la mañana combatiendo un incendio literalmente solos”.

En entrevista con Radio Cooperativa, Ramos desestimó estas versiones y defendió el despliegue oficial. “Estoy un poco molesto con todo este debate. Lo voy a decir muy honestamente: no entiendo de dónde apareció este debate de que no habíamos actuado a tiempo”, puntualizó.

El subsecretario agregó que “me cuesta entenderlo, porque precisamente durante toda la madrugada (del domingo), de hecho, yo mismo me comuniqué con el alcalde de Penco por teléfono, desde el teléfono del delegado presidencial -porque estaba al lado de él- a las dos de la mañana, y todos los seremis estaban en el lugar y todos los servicios de emergencia estaban trabajando. El Estado ha estado súper presente”.

Trabajo previo y despliegue

Ramos recordó que las labores comenzaron días antes: “El día jueves yo había estado en la zona revisando, por mandato del Presidente, las capacidades con las cuales podíamos enfrentar incendios… Luego, el día sábado en la noche, estábamos con la directora de Senapred y con el director de Conaf monitoreando todo desde nivel central”.

Añadió que la madrugada del domingo se decretó estado de excepción: “A las 2:00 de la mañana el Presidente decreta estado de excepción, me instruye viajar y desplazarme a la zona con el subsecretario Montero. A las 7:00 de la mañana estábamos volando… Entonces, no hubo espacio donde no estuviéramos. No hubo espacio ni horas donde nosotros no estuviéramos activos y presentes en esto”.

Coordinación y presencia militar

Sobre la coordinación con los municipios, Ramos subrayó que la información oficial proviene de Senapred, Conaf y el jefe de la Defensa Nacional (Jedena), quienes transmitieron a las autoridades locales que “siempre estuvieron acompañados”.

Reconoció, sin embargo, el impacto emocional de la emergencia: “El fenómeno produjo tal impacto que evidentemente autoridades locales también estuvieron muy impactadas por lo que estaba pasando, y eso es normal”.

Finalmente, desmintió la supuesta ausencia militar: “Otro dato más para la cuenta: durante la madrugada se decía que no estaba el Ejército. El Ejército evacuó gente durante la noche (del sábado)… De hecho, ¿quiénes ayudaron a evacuar el hospital de Penco? Fue el Ejército. Evacuamos por mar a la gente en Punta de Parra”.