Boric y Kast entregan declaración conjunta tras reunión en La Moneda: Gobierno decretará duelo nacional

El Presidente Gabriel Boric recibió este lunes en La Moneda al Mandatario electo, José Antonio Kast, en un encuentro que se prolongó por poco más de una hora y que tuvo como eje la coordinación frente a los incendios forestales que afectan a Biobío y Ñuble.

Esta fue la tercera reunión entre ambos en la sede del Ejecutivo, tras los encuentros del 15 de diciembre y del 15 de enero.

En la mesa también participaron el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y Claudio Alvarado, quien figura como favorito para encabezar esa cartera en el próximo Gobierno.

Palabras de Boric

Luego del encuentro, Boric y Kast entregaron una declaración conjunta. El primero en hablar fue el Presidente en ejercicio, quien señaló: “Acabamos de tener una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, su colaborador, no me referiré a título aún, don Claudio Alvarado, y con nuestro ministro del Interior, Álvaro Elizalde”.

“Estos días han sido difíciles para miles de compatriotas afectados por los incendios en la zona sur de nuestro país, particularmente en las regiones de Ñuble y Biobío. Desgraciadamente, tenemos la certeza que 19 compatriotas han perdido la vida y hay cientos de viviendas destruidas, lo que, como conversábamos con el presidente electo, de seguro van a aumentar significativamente y lo más probable es que tengamos más de mil”, dijo.

Boric agradeció la disposición de Kast y su equipo: “Quiero decirles que el Estado ha estado desplegado desde el primer momento y quiero agradecerle mucho también a José Antonio Kast y su equipo de poner siempre la mirada en la solución en estos temas”.

El Mandatario, además, defendió la rapidez de las medidas adoptadas, indicando que “desde que decretamos el estado de catástrofe, permítanme ponerles un ejemplo muy concreto de qué es lo que significa esto, en el sector de Punta Parra, en la comuna de Tomé, quiero agradecerle a la Policía Marítima, dependiente de la Armada de Chile, que realizó una evacuación por mar en la madrugada del sábado al domingo, que, si no se hubiese concretado, seguramente hoy día estaríamos hablando de más fallecidos”.

Sobre las víctimas, expresó que “a todas las familias que han perdido un ser querido, a un familiar, a vecinos o amigos, les enviamos nuestras más sinceras condolencias y apenas tengamos la total certeza del número de víctimas, decretaremos en su honor un duelo nacional. Chile es un país solidario que sabe levantarse ante las catástrofes y tragedias y que cuando suceden actúa unido”.

Finalmente, anunció que viajará a Ñuble para seguir monitoreando la emergencia y responder preguntas de la prensa.

Enfoque de Kast

El Mandatario electo valoró la información recibida: “Quiero valorar la información que nos han entregado, que para nosotros es fundamental, porque como bien lo ha señalado el Presidente, la emergencia le toca enfrentarla al gobierno actual y es complejo”.

“Chile no solamente puede enfrentar esta emergencia, sino que podemos tener más emergencias y vamos a tener todavía meses duros en temas climáticos, por lo tanto, no correspondía nada más que ponernos a disposición a colaborar en la posición que nosotros tenemos (…) Para lo que viene después, que es la reconstrucción, también es fundamental contar con buenos antecedentes, buenos catastros”, explicó el futuro jefe de Estado.

Kast respaldó el llamado ciudadano a prevenir incendios: “Es muy importante que la ciudadanía esté muy atenta a las instrucciones que se den del gobierno, que den las autoridades, que respeten a las fuerzas policiales y de Fuerzas Armadas que están desplegadas. Si nosotros no colaboramos activamente con las personas que nos están cuidando, es muy difícil operar en una emergencia como esta”.

También subrayó la necesidad de coordinación. “Necesitamos también que todas las personas que quieren colaborar, las organizaciones sociales, los mismos municipios, estén muy coordinados con lo que haga el gobierno para que la ayuda llegue oportunamente donde tiene que llegar y no se produzca este caos muchas veces que todo el mundo quiere ayudar, pero tiene que ser canalizado por las autoridades. Esta es una emergencia y por eso existen mandos únicos que tienen que coordinar esto”, mencionó.

El republicano añadió que “me consta que han tenido ya reuniones con los gobernadores de las zonas afectadas, con los alcaldes de las zonas afectadas, por lo tanto, hay que estar atento a las instrucciones, respetar a quienes nos van a cuidar y pedirles también, como lo hizo el Presidente, colaboración”.