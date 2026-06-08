Presidente Kast encabeza inauguración de Exponor 2026 en Antofagasta

El Presidente José Antonio Kast encabezó la ceremonia de inauguración de Exponor 2026, principal exhibición internacional de tecnologías, innovación y soluciones para la industria minera y energética de Latinoamérica. El evento se desarrolla en la ciudad de Antofagasta entre el 8 y el 11 de junio.



“Necesitamos ayuda, necesitamos que los proyectos de ley avancen, necesitamos competitividad tributaria. Necesitamos destrabar algunos temas que hoy día nos afectan en el tema de la permisología”, manifestó durante su discurso.



En esa línea, el Mandatario sostuvo que “si efectivamente nosotros hemos logrado mejor gestión en el Ministerio de Medio Ambiente, que convoca al Comité de Ministros, ¿por qué no soñar con una ley que permita mayor inversión y que finalmente nos dé lo que tanto necesitamos, que es trabajo? Eso es lo que yo les pido que ustedes transmitan a todas las personas que conozcan”.



“Esta ley genera trabajo, más y mejor trabajo. Creo que la palabra que más ocupamos en todos los discursos es “más”. Así que, el ministro Mas está feliz, porque además depende en gran parte de su ministerio el ir armonizando la economía, la minería, el turismo”, añadió.



Kast señaló que Antofagasta “es una región maravillosa, es una región que tiene oportunidades increíbles. No solamente en minería, en turismo, como usted bien lo decía gobernador, en la observación de los cielos. Les agradezco a los embajadores de la Comunidad Económica Europea que sigan creyendo que nosotros vamos a defender las observaciones del cielo, compatibilizándolo con el tema minero que es tan necesario”.



Además, llamó a “invertir más, a hacer de Chile ese país próspero, ese país que le va a dar calidad de vida a nuestros compatriotas. Ahí tenemos una oportunidad también única, tenemos casi dos años sin elecciones. Eso marca una diferencia porque nos permite mirar las cosas de una manera distinta. No en el fragor de la batalla electoral”.



“Tenemos todas las oportunidades dadas. Aquí están todos los sectores 7 políticos representados. Entre todos podemos trabajar para sacar adelante nuestra patria”, subráyó.



La Exponor organizada por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) reúne a 1.380 empresas expositoras provenientes de 36 países. Y espera recibir a más de 47.000 visitantes durante sus cuatro jornadas.



Más de un tercio de las compañías participantes corresponden a representación internacional. En esta edición Canadá participa como país invitado de honor, reforzando los estrechos vínculos económicos entre ambos países.



La agenda de Exponor 2026 considera más de 150 charlas técnicas, una rueda de negocios con 3.400 reuniones presenciales, visitas a ocho faenas mineras, seminarios especializados sobre inversión, energía, minerales críticos, innovación y desarrollo de talento humano, además del concurso “Lanza tu Innovación”, donde emprendedores y startups presentarán soluciones tecnológicas para la industria.



La feria también fue certificada como carbono neutral gracias a una alianza con Colbún, reforzando su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de prácticas responsables para el crecimiento de la minería y la energía en Chile y el mundo.