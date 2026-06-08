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Presidenta del Senado valora anuncios en materia migratoria y compromete tramitación con sentido de urgencia

Paulina Ñuñez, Junto con destacar que se esté ejecutando desde ya lo adelantado en la Cuenta Pública, subrayó que “la responsabilidad del Congreso será abordar estas iniciativas con celeridad, entendiendo la urgencia que existe detrás de ellas y nuestro compromiso es facilitar una tramitación eficiente”.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidenta del Senado valora anuncios en materia migratoria y compromete tramitación con sentido de urgencia

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), valoró los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast en materia migratoria. Particularmente, el ingreso de dos proyectos de ley orientados a fortalecer el resguardo de las fronteras, mejorar el control migratorio y avanzar hacia una migración regular y ordenada.

Núñez afirmó que las iniciativas responden a una demanda ciudadana por mayor seguridad, un Estado con más herramientas para enfrentar los desafíos migratorios y apuntan a un objetivo que compartimos transversalmente.  Sostuvo que hay consenso en la necesidad de “contar con un país más seguro, con fronteras mejor resguardadas y con una migración regular y ordenada, materias que requieren decisión, coordinación institucional y respuestas oportunas”.

Además de destacar que se esté ejecutando desde ya lo adelantado en la Cuenta Pública, la parlamentaria subrayó que “la responsabilidad del Congreso será abordar estas iniciativas con celeridad, entendiendo la urgencia que existe detrás de ellas. Y nuestro compromiso es facilitar una tramitación eficiente, que permita avanzar en las medidas anunciadas y responder a las necesidades de seguridad y control fronterizo que hoy demandan los chilenos”.

Los proyectos anunciados corresponden a una reforma constitucional que permita ampliar el plazo de retención de migrantes con orden de expulsión, de los 5 días actuales a un plazo legal de 60. Y una modificación del Código Penal para que el traslado de inmigrantes irregulares constituya delito.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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