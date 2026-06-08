La tensión en Oriente Medio alcanzó un nuevo punto crítico este lunes tras la reanudación de los ataques directos entre Irán e Israel, apenas dos meses después de la tregua anunciada por Estados Unidos. La jornada estuvo marcada por el intercambio de misiles balísticos, bombardeos contra infraestructuras estratégicas y nuevas amenazas para el comercio internacional en el mar Rojo.