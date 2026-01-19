Kast y proceso de reconstrucción por incendios forestales: “Tiene que ser muy rápido, eficaz y oportuno”

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió la mañana de este lunes con su equipo, para abordar la crisis de los incendios forestales en las regiones del Ñuble y Biobío.

Tras el encuentro, y previo a su reunión con el Presidente Gabriel Boric en la Moneda, el futuro Mandatario enfatizó en un punto de prensa que su rol en esta etapa es de colaboración.

“Si uno ve lo que ocurrió en otras tragedias, lo que uno esperaría es que se vaya en prevención avanzando mucho más, pero claramente la naturaleza no es controlable en muchas situaciones. Hemos tenido una tragedia que ha enlutado a muchas familias y enluta también a la nación”, sostuvo.

Además, expresó que “para las familias de las víctimas nuestra solidaridad, nuestras oraciones para que en estos minutos difíciles, en estos momentos difíciles tengan paz y que el proceso de búsqueda de las víctimas se haga con el mayor respeto posible y ojalá siempre podamos darle sepultura a cada uno de ellos, que no ocurra como en otras tragedias que es difícil encontrar a las personas que han fallecido fruto de estos voraces incendios”.

A la vez, realizó un llamado a respetar la coordinación que lidera el Presidente Boric, señalando que “son ellos los que están a cargo de esta emergencia y nosotros queremos colaborar en la medida de nuestras posibilidades para darles ideas y sugerirles, pero ellos son los que tienen que abordar esta emergencia y lo están haciendo”.

“En la reunión que tuvimos estamos pensando lo que nos va a corresponder a nosotros que es principalmente la reconstrucción, nosotros esperamos y estamos convencidos de que esto tiene que ser muy rápido eficaz y oportuno y para eso se nos requiere también un trabajo previo una planificación en la cual hemos estado todos enfocados viendo cada una de las áreas”, subrayó.

De igual forma, remarcó que “esta emergencia no puede hacernos olvidar todas las emergencias que hoy día afectan a nuestra nación, porque si bien esto requiere una ocupación directa concreta y rápida no podemos dejar de mirar lo que sigue ocurriendo en el norte en el tema fronterizo, lo que ocurre en el norte con el crimen organizado, lo que ocurre en la macro zona sur con temas de violencia y terrorismo, y para qué decir lo que sigue ocurriendo en temas de delincuencia a lo largo de todo nuestro país”.

En cuanto a una supuesta demora para enfrentar la emergencia, Kast mencionó que “la autocrítica le corresponde a la persona que está a cargo hoy, que es el Presidente Gabriel Boric. Nuestra actitud fue decir que estamos a su disposición en lo que podemos hacer como Presidente electo y como quienes van a estar a cargo en el futuro, pero la autocrítica corresponde a las actuales autoridades”.

Por otra parte, la emergencia había generado dudas sobre la continuidad de su agenda política. Sin embargo, Kast despejó cualquier incertidumbre y confirmó que la presentación de su equipo ministerial se mantiene para este martes 20 de enero.

“El día de mañana ustedes van a conocer y mantenemos nuestra planificación. El día de mañana ustedes van a conocer a los 25 ministros de cada una de las carteras. Incluida la persona que estará a cargo del Ministerio de Seguridad”, precisó.

El Presidente electo también ratificó que este fin de semana iniciará su primera gira internacional. Su itinerario contempla tres destinos: República Dominicana el 24 de enero, El Salvador el 26 y Panamá el 27, donde participará en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.