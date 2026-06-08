CAE: Quiroz dice que se “buscará una solución distinta” si deudores que ganan menos de $3,5 millones han sido embargados

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó las denuncias que han realizado deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) en las últimas semanas, mediante redes sociales. Algunos aseguraron que se les estaba quitando el dinero de sus cuentas corrientes como parte del pago de la deuda.

El Gobierno de Kast mandató a la Tesorería General de la República para intensificar el cobro del CAE.

Desde el Ejecutivo han señalado que los deudores que tengan sueldos mayores a 5 millones de pesos serían los primeros en ser embargados si no regularizan su situación. Posteriormente, quienes ganen más de $3,5 millones mensuales.

Según consignó T13, el ministro Quiroz se refirió este lunes a la denuncia que han hecho algunos deudores. Y volvió a insistir en que las deudas se deben pagar.

“Este crédito lamentablemente no fue pagado por mucha gente”

“Primero que nada recordar que el CAE es crédito que se le entregó a las personas con un esfuerzo de todos los chilenos, a través del IVA, a través de sus impuestos. Y este crédito lamentablemente no fue pagado por mucha gente”, indicó.

“Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar 500 millones de dólares, pasándole la plata a los bancos, porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE el que pierde es el Estado de Chile, todos los chilenos”, añadió.

Reiteró el llamado a alcanzar un convenio de pago

Quiroz reiteró el llamado a alcanzar un convenio de pago. Y aseguró que buscarán “una solución” para quienes han sufrido el retiro de sus fondos.

“Se hizo un llamado hace casi 90 días a acercarse a Tesorería y a reprogramar. Ese llamado dio muy buen resultado, prácticamente 30 mil personas se han acercado. Han estado poniendo su cuenta al día. Y van a seguir llegando”, dijo Quiroz.

“De ese total se compara con menos de 1.500 que han sido embargados, una buena parte de eso son sueldos de arriba de 3,5 millones de pesos al mes. De personas que teniendo ese ingreso y no se han acercado. Y gente que gana más de 5 millones de pesos al mes”, añadió.

“Si hubiera gente por debajo de los 3,5 millones al mes, yo voy a conversar con Tesorería. Para ver de qué modo se le puede buscar una solución distinta”, complementó.

“Pero reiteramos que el objetivo principal es que la gente se acerque, reprograme; va a haber todo tipo de facilidades, todo tipo de plazo, todo tipo de comprensión, pero las deudas se pagan”, cerró, consignó el medio citado.