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Kast bromeó con su imagen en folleto del PS: “Mírenme de perfil, yo me encuentro bastante armónico”

El folleto comenzó a circular en redes sociales y muestra al Mandatario con una nariz alargada, en alusión a Pinocho, acompañado del mensaje “El PS te defiende de la megarreforma. Kast miente”, además del logo de la colectividad.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast bromeó con su imagen en folleto del PS: “Mírenme de perfil, yo me encuentro bastante armónico”

El Presidente José Antonio Kast se refirió al folleto realizado por el Partido Socialista (PS) en el que aparece su nariz alargada junto al mensaje “Kast miente”’.

El Mandatario bromeó sobre esto durante un punto de prensa. “Se ha generado mucho debate, se ha generado distancias, se ha generado –lamentablemente– memes y mírenme de perfil, yo me encuentro bastante armónico“, dijo, generando la risa de los presentes, consignó T13. 

El folleto comenzó a circular en redes sociales y muestra a Kast con una nariz alargada, en alusión a Pinocho, acompañado del mensaje “El PS te defiende de la megarreforma. Kast miente”, además del logo de la colectividad.

Tras la molestia que generó la imagen en el Ejecutivo, la senadora y timonel de la colectividad, Paulina Vodanovic, reconoció que se trató de un error y descartó que se fueran a usar esos volantes.

No autoricé  la imagen  y respetamos la institucionalidad de nuestro país, no será distribuido. Reconocemos el error“, comentó.

Presidenta del PS reitera que afiche contra Kast fue “un error”: “Tomamos medidas drásticas”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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