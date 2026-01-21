Futuro ministro Campos y los cuestionamientos por su militancia Radical: “Me tiene sin cuidado lo que dice el partido”

La incorporación de Jaime Campos al gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, abrió un flanco político inmediato con el Partido Radical, colectividad que anunció que recurrirá a su Tribunal Supremo para denunciar y eventualmente expulsar al histórico militante.
El abogado, quien fuera ministro de Agricultura en el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), y ministro de Justicia en el segundo mandato de Michelle Bachelet (2016-2018), habló este martes tras el anuncio del gabinete y se refirió a los cuestionamientos de su partido.
En este sentido, el futuro secretario de Estado señaló que “me tiene sin cuidado lo que dice el partido porque tengo entendido que es un partido en extinción”.
Consultado por si pensaba renunciar a la colectividad, Campos subrayó que “no, si yo soy Radical desde mucho antes que los actuales dirigentes del partido”.
Respecto a la decisión que tomaría el partido de llevarlo al Tribunal Supremo, mencionó que “bueno, que me pasen (al Tribunal). Ahora, no sé si un partido en extinción tendrá facultades legales para hacerlo”.
En cuanto a si habló con el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, por su designación, indicó que no tuvo “ninguna” comunicación con él, añadiendo: “Prácticamente no lo conozco, yo no tengo que consultarle a nadie”.
Consignar que, en paralelo, Leonardo Cubillos reveló que “hasta el momento, no hemos tenido comunicación con Jaime Campos para conocer si él ha presentado su renuncia a su afiliación al Partido Radical. Lamentamos que se integre a un Gobierno cuyo candidato no apoyó el partido. Nos vemos obligados a actuar conforme nos indican los estatutos: será pasado al tribunal supremo para ser expulsado de nuestras filas”.
“Dicha nominación la interpretamos como una agresión a la institucionalidad y lo que representa el Partido Radical, como lo manifestamos al futuro ministro del Interior de Kast (Claudio Alvarado). Lamentamos que empiece así su Gobierno”, sostuvo.