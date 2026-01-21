Home Nacional "futuro ministro campos y los cuestionamientos por su militancia r..."

Futuro ministro Campos y los cuestionamientos por su militancia Radical: “Me tiene sin cuidado lo que dice el partido”

El exministro en el Gobierno de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet asumirá en la cartera de Agricultura, lo cual rápidamente generó controversia en su colectividad política, el Partido Radical, desde donde advirtieron que lo pasarían al Tribunal Supremo.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Futuro ministro Campos y los cuestionamientos por su militancia Radical: “Me tiene sin cuidado lo que dice el partido”

La incorporación de Jaime Campos al gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, abrió un flanco político inmediato con el Partido Radical, colectividad que anunció que recurrirá a su Tribunal Supremo para denunciar y eventualmente expulsar al histórico militante.

El abogado, quien fuera ministro de Agricultura en el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), y ministro de Justicia en el segundo mandato de Michelle Bachelet (2016-2018), habló este martes tras el anuncio del gabinete y se refirió a los cuestionamientos de su partido. 

En este sentido, el futuro secretario de Estado señaló que “me tiene sin cuidado lo que dice el partido porque tengo entendido que es un partido en extinción”.

Consultado por si pensaba renunciar a la colectividad, Campos subrayó que “no, si yo soy Radical desde mucho antes que los actuales dirigentes del partido”.

Respecto a la decisión que tomaría el partido de llevarlo al Tribunal Supremo, mencionó que “bueno, que me pasen (al Tribunal). Ahora, no sé si un partido en extinción tendrá facultades legales para hacerlo”.

En cuanto a si habló con el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, por su designación, indicó que no tuvo “ninguna” comunicación con él, añadiendo: “Prácticamente no lo conozco, yo no tengo que consultarle a nadie”.

Consignar que, en paralelo, Leonardo Cubillos reveló que “hasta el momento, no hemos tenido comunicación con Jaime Campos para conocer si él ha presentado su renuncia a su afiliación al Partido Radical. Lamentamos que se integre a un Gobierno cuyo candidato no apoyó el partido. Nos vemos obligados a actuar conforme nos indican los estatutos: será pasado al tribunal supremo para ser expulsado de nuestras filas”.

“Dicha nominación la interpretamos como una agresión a la institucionalidad y lo que representa el Partido Radical, como lo manifestamos al futuro ministro del Interior de Kast (Claudio Alvarado). Lamentamos que empiece así su Gobierno”, sostuvo.

“Muy mala señal”: Las críticas del oficialismo a Judith Marín, la nueva ministra de la Mujer de Kast
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Conductor chocó ebrio en Ñuñoa: iba a exceso de veloci...

Hasta el lugar concurrió personal de seguridad municipal de Ñuñoa, momento en que el automovilista, al notar la presencia de la autoridad, intentó darse a la fuga, siendo rápidamente alcanzado por un inspector, ya que se encontraba en evidente estado de ebriedad.

Leer mas
Nacional
“Muy mala señal”: Las críticas del oficialismo a Judit...

La designación de la militante del Partido Social Cristiano generó algunos cuestionamientos en integrantes del oficialismo, como la diputada Emilia Schneider, quien señaló que “estaremos alertas, no vamos a permitir retrocesos en derechos para las mujeres y diversidades sexuales”.

Leer mas
Nacional
Denuncian que Bomberos fueron atacados a balazos cuand...

Según información preliminar, los propios bomberos alertaron sobre la presencia de sujetos que habrían iniciado focos de fuego en el sector de Las Pataguas y que, posteriormente, efectuaron disparos en el lugar.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/