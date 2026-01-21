“Muy mala señal”: Las críticas del oficialismo a Judith Marín, la nueva ministra de la Mujer de Kast

La noche de este martes, el Presidente electo José Antonio Kast realizó el anuncio de los 24 nombres que formarán parte de su gabinete ministerial, de cara al inicio de su Gobierno el próximo 11 de marzo.

Una figura que generó diversas reacciones fue Judith Marín, la futura Ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Marín, de 30 años y militante del Partido Social Cristiano, es presidenta de los jóvenes evangélicos de la Usach, donde estudió pedagogía en castellano.

También se desempeñó como asesora del diputado Eduardo Durán (RN) y concejala por San Ramón, y fue candidata a diputada por el Partido Social Cristiano (PSC) en el Distrito 12, pero no resultó electa.

Su designación provocó algunos cuestionamientos en el oficialismo. Por ejemplo, la diputada Emilia Schneider, mediante su cuenta de X, comentó que “el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género queda en manos del Partido Social Cristiano, la derecha más conservadora. Estaremos alertas, no vamos a permitir retrocesos en derechos para las mujeres y diversidades sexuales”.

“Muy mala señal, al parecer Kast no cumplirá su compromiso de no tocar temas ‘valóricos’”, añadió.

En tanto, la diputada Javiera Morales señaló por la misma vía que “Chile es un Estado laico desde hace un siglo. Por eso la designación de Judith Marín como Ministra de la Mujer es una burla para las mujeres. Tendremos una ministra anti derechos, que quiere hacernos retroceder en el aborto y que no cree necesario su propio ministerio. Como pequeño consuelo, al menos debería defender el derecho a manifestarnos”.

La parlamentaria Francisca Bello se sumó a las críticas, y mencionó que “este nombramiento deja señales que generan alerta, sobre todo respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La ministra de la mujer es abiertamente contra el aborto, y al mismo tiempo la designación de la ministra de salud me abren dudas legítimas sobre cómo se abordarán, entonces, los derechos sexuales y reproductivos de nuestra población”.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri fue más allá y manifestó que “el gabinete de Kast decepciona: Justicia a Fernando Rabat, defensor de Pinochet en caso Riggs; Hacienda a Jorge Quiroz, vinculado a colusión de pollos y farmacias; Energía a quien hace semanas lo llamaba ‘Ultron’ e impidió legislar la ley de incendios; y en Mujer a quien quería eliminar dicho ministerio. Improvisación, poca coherencia, y falta de liderazgos sólidos para su próximo gobierno”.