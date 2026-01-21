Gabinete oficial de José Antonio Kast: Revisa la lista de ministros y ministras del Presidente electo

El Presidente electo José Antonio Kast oficializó este martes 20 de enero el equipo que lo acompañará a La Moneda, confirmando así los nombres y apellidos de quienes integrarán su gabinete en los 25 ministerios del próximo gobierno.

Con un fuerte énfasis en la gestión y el control de las crisis que enfrenta el país, el presidente electo José Antonio Kast encabezó la noche de este martes la presentación de su primer gabinete presidencial, instancia en la que oficializó a los ministros y ministras que asumirán las distintas carteras de gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

La actividad se desarrolló en Gloria 88, en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, donde el mandatario republicano dio a conocer a los 25 secretarios de Estado que conformarán su equipo.

Según se expuso durante la presentación, este gabinete “no fue conformado para administrar la normalidad”, sino para enfrentar lo que se definió como una “emergencia nacional”, marcada por crisis simultáneas en materia de seguridad, economía y cohesión social.

La primera autoridad anunciada por Kast fue la abogada y ex fiscal regional de Tarapacá María Trinidad Steinert, quien asumirá el recién creado Ministerio de Seguridad.

En el documento de presentación se subrayó que “la seguridad no es un privilegio. Es un derecho humano básico”, adelantando que este será uno de los ejes centrales de la nueva administración.

Revisa quiénes son los hombres y mujeres que asumirán el desafío de ejecutar el programa de “La Fuerza del Cambio”, encabezando las distintas carteras del país.

Gabinete completo de Kast: