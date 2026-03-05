Home Nacional "gajardo y proyecto que conmutaría penas: “va en contra de lo hech..."

Gajardo y proyecto que conmutaría penas: “Va en contra de lo hecho en DDHH durante los últimos 30 años”

El titular de Justicia, en entrevista con el Canal 24Horas, dijo que “la verdad es que las víctimas no pueden comprender que el Senado haya aprobado este proyecto. Permitirá no solo la salida de 300 criminales de lesa humanidad, sino que mayores de 70 años que cometieron delitos graves como violación o asesinos seriales puedan cambiar su pena a un arresto domiciliario. No tiene ningún sentido”.

Patricia Schüller Gamboa
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, criticó duramente el avance en el Senado del proyecto que abriría la puerta a conmutar penas a delincuentes y condenados por graves delitos, pasando a un arresto domiciliario.

El secretario de Estado sostuvo que junto a violadores de derechos humanos, la norma “permite que asesinos seriales terminen sus penas en sus hogares”. 

Gajardo, en entrevista con el Canal 24Horas, el secretario afirmó que el texto legal “es una muy mala noticia, va en contra de lo hecho en derechos humanos durante los últimos 30 años, considerando persecución penal y seguridad pública”.

“Las víctimas no pueden comprender que el Senado haya aprobado este proyecto”

“La verdad es que las víctimas no pueden comprender que el Senado haya aprobado este proyecto. Permitirá no solo la salida de 300 criminales de lesa humanidad, sino que mayores de 70 años que cometieron delitos graves como violación o asesinos seriales puedan cambiar su pena a un arresto domiciliario. No tiene ningún sentido”, subrayó.

El ministro recordó, en la entrevista con 24Horas, que “el objetivo del proyecto ya está disponible hoy, ya que quienes enfrentan una enfermedad terminal puede solicitar el cambio. Los tribunales suelen dar la razón, entonces es incomprensible”.

“No logro entender por qué a la derecha no le hace sentido (las críticas). Es contrario a leyes que ellos mismos han aprobado. Alguien que tenga desde diabetes a una hipertensión podría recibir la conmutación de su pena para terminar en su casa. Esa persona puede ser un líder de una banda de crimen organizado”, argumentó.

El ministro acusó también a la derecha y oposición de “no escuchar los argumentos de la Corte Suprema. No solo es contrario a lo aprobado en materia de derechos humanos, sino que es técnicamente muy deficiente. Hay un universo posible de 12.000 beneficiarios”.

Boric llama a Senado a no retroceder en DDHH por aprobación de proyecto de ley de cumplimiento alternativo de penas
