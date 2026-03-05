Boric llama a Senado a no retroceder en DDHH por aprobación de proyecto de ley de cumplimiento alternativo de penas

Home Nacional "boric llama a senado a no retroceder en ddhh por aprobación de pr..."

“Los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero”, señaló la noche de este miércoles el Mandatario en su cuenta de X.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Boric llamó al Senado a no retroceder en material de derechos humanos, tras la aprobación del proyecto de ley de cumplimiento alternativo de penas que beneficiaría a los presos de Punta Peuco mayores de 70 años.

“El proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado, no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación”, añadió.

“Hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro”, concluyó.

“El Instituto observa el avance de este proyecto con preocupación”


También en X, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) declaró que “si bien el INDH valora que se evalúe la situación de aquellas personas que por razones humanitarias podrían cumplir sus condenas en sus casas, el Instituto observa el avance de este proyecto con preocupación: la iniciativa no contempla elementos centrales, por ejemplo, el tipo de delitos cometidos por los potenciales beneficiarios”.

“El proyecto tal como está, de aprobarse, podría permitir que violadores, pedófilos, femicidas, asesinos y criminales de lesa humanidad cumplan condena en sus casas sólo por tener una edad determinada, sin evaluar riesgos o colaboración con la justicia, en contravención a lo establecido en el derecho internacional de los derechos humanos y a los tratados suscritos por Chile”, agregó.

Se aprobó por un voto


Este miércoles y tras un tenso debate, la Sala del Senado aprobó en general, con 23 votos a favor y 22 en contra, el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud y edad, entre otras.

Se recibirán indicaciones hasta el lunes 16 de marzo.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

