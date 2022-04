General (r) Martínez llegó a declarar ante la ministra Rutherford: “Mi patrimonio es legítimo”

Hasta el Palacio de Tribunales llegó este viernes el excomandante en jefe del Ejército, general (R) Ricardo Martínez Menanteau, para asistir a su interrogatorio ante la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, por su presunta implicancia en una de las aristas del caso Fraude en el Ejército.



El uniformado estaba originalmente citado para el 3 de marzo, pero no se presentó y su defensa, encabezada por Juan Carlos Manríquez, presentó una serie de recursos para que su representado pudiese testificar en su casa en Lo Curro (Vitacura) y con la presencia de un abogado.



Sin embargo, la Corte Suprema falló en contra del militar (r) el pasado 28 de marzo, por lo que la jueza Rutherford lo citó a declarar en esta jornada.



Martínez comparece en calidad de inculpado respecto a la arista de la investigación “Pasajes Aéreos”, donde agencias de viajes que planificaban vuelos y estadías más barato de lo planificado, dejando un dinero a favor que no era regresado al fisco.



A su llegada, el excomandante señaló que “siempre he estado tranquilo. He dicho públicamente que nunca he estado sobre ley, pero tampoco debo estar debajo de la ley. Y hoy he venido a comparecer ante el tribunal”.



Consultado sobre si “se siente inocente”, respondió: “Por supuesto que sí”. “Yo quiero reiterar lo que he dicho en la cuenta pública, básicamente que las garantías procesales que tienen hoy día los militares activos o en retiro, no son tales”, acusó.



“No son tales, porque no solo está permitido testificar en compañía de un abogado, como hoy día lo tiene el 99% de los chilenos”, añadió.



Antes de ingresar al tribunal, Martínez hizo una petición a la prensa: “Se ha hablado sobre mi patrimonio. Mi patrimonio es legítimo. Y pido por favor que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo”.