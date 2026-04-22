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Senadora Gatica solicita poner en tabla proyecto que extiende subsidio eléctrico hasta 2027 y entrega apoyo a los sistemas de APR

La jefa de la bancada de senadores de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda, pidió que dicha instancia reactive el análisis de la iniciativa que se encuentra en su segundo trámite constitucional.

Patricia Schüller Gamboa
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Senadora Gatica solicita poner en tabla proyecto que extiende subsidio eléctrico hasta 2027 y entrega apoyo a los sistemas de APR

La jefa de la bancada de senadores de Renovación Nacional, María José Gatica, solicitó en la Comisión de Hacienda que se ponga en tabla el proyecto que extiende el subsidio eléctrico hasta 2027 e incorpora medidas de apoyo para los sistemas de Agua Potable Rural (APR). Destacando que se trata de una iniciativa clave para miles de familias en el país.

La parlamentaria integrante de dicha instancia legislativa afirmó que la propuesta puede representar un alivio significativo frente al alza en los costos de la electricidad. Además de constituir un respaldo concreto para los sistemas de agua potable rural, que cumplen un rol esencial en diversas zonas de Chile.

Añadió que “solicitamos en la Comisión de Hacienda poner en tabla este proyecto porque extiende el subsidio eléctrico hasta 2027.Y, además, contempla medidas de apoyo para los Comités de Agua Potable Rural, que son fundamentales para muchas comunidades. Aquí hay familias que necesitan un alivio y sistemas que requieren apoyo concreto para seguir operando”.

Vale señalar que el proyecto de ley Boletín N° 17.064-08, en segundo trámite constitucional, busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, extender su vigencia hasta 2027 y reforzar el apoyo a los hogares más vulnerables y a las personas electrodependientes.

Además, contempla un mecanismo de precio preferente para micro, pequeñas y medianas empresas y para los operadores de servicios sanitarios rurales inscritos en la ley N° 20.998, entre ellos los sistemas de APR, con el objetivo de aliviar sus costos de energía, junto con fortalecer las facultades fiscalizadoras de la SEC y mejorar las compensaciones frente a cortes de suministro.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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