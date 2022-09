Gobierno llama a embajador argentino por sus dichos en contra de Chile Vamos

El Gobierno se puso en contacto con el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, para manifestarle su descontento por sus dichos en contra de Chile Vamos, tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.



El diplomático aseguró que “la derecha dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de no ser ciertas se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso”.



Es por esto que Cancillería se comunicó con Bielsa para manifestarle lo inconveniente de sus declaraciones, que no se estarían condiciendo con su función diplomática.



En ese sentido, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que “no corresponde que un embajador opine sobre la política interna del país donde se encuentra”.



El senador Iván Moreira (UDI) sostuvo que “formalmente le he solicitado a la canciller -Antonia Urrejola- que sea citado el embajador de Argentina en Chile para manifestar nuestra molestia por su intromisión inaceptable en la política interna y los insultos gratuitos a un sector relevante de la población”.