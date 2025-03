Homicidio de empresario en Quinta Normal reactiva críticas a Boric por encuentro con Tool

Continúan los cuestionamientos al Presidente Gabriel Boric por el encuentro privado que mantuvo con los integrantes de la banda Tool. Este miércoles Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y la secretaria general de Republicanos volvieron a cuestionar al Mandatario tras el homicidio de un comerciante en Quinta Normal.



Mediante un video publicado en su cuenta de X, la candidata presidencial de Chile Vamos señaló: “No podemos acostumbrarnos a vivir con miedo. Hoy, un empresario fue asesinado a plena luz del día en Quinta Normal. Los homicidios siguen al alza en la Región Metropolitana, y todos los días matan a más de una persona. Esa es la verdadera urgencia. Pero, mientras el crimen avanza y nuestro sur se incendia, el Presidente prioriza un asado con su banda musical favorita”.



Y agregó que “Chile no puede seguir así. Se necesita mano firme, experiencia y decisión para recuperar nuestras calles, eso es lo que vamos a hacer”.



Horas antes el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, escribió en su cuenta de X lo siguiente: “¿Qué pensará la gente que tiene que levantarse temprano a trabajar sobre su Presidente, que anda carreteando en día de semana, mientras se quema el país, asesinan a nuestros ciudadanos y los hospitales están sin insumos?”



En la misma red social, la secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, emitió una crítica en un tono similar, centrada en el asesinato del empresario en Quinta Normal.



“No es México… no es Colombia… no es Ecuador… es el Chile de Boric… el mismo que prefiere los asados con su banda favorita a enfrentar los graves problemas de seguridad que afectan al país”, escribió.