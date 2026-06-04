A los 56 años fallece Marjane Satrapi, creadora de “Persépolis”: “Murió de tristeza”

La artista iraní radicada en Francia, Marjane Satrapi, falleció este jueves a los 56 años. La reconocida autora alcanzó notoriedad internacional gracias a la novela gráfica y posterior película ‘Persépolis’, según informaron personas cercanas a ella.

“Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”, señalaron sus familiares mediante un comunicado, según consignó France Info.

Mattias Ripa falleció el 8 de abril de 2025. De acuerdo con personas de su entorno, esa pérdida tuvo un profundo impacto en la historietista.

La socióloga Azadeh Kian, amiga de Satrapi, comentó a France Info que la muerte de su esposo fue un golpe imposible de superar. “Desde su muerte ya no era la misma”.

“Se estaba dejando morir desde la pérdida del amor de su vida”, afirmó Kian al referirse al estado emocional de la artista durante el último tiempo.

Pese a sus problemas de salud, Satrapi mantenía un estrecho seguimiento de la situación política en Irán. Además, continuó expresando críticas hacia el régimen islámico que gobierna el país.

Trayectoria y legado

La creadora participó activamente en la oposición a los Ayatola y defendió los derechos de las mujeres y las libertades civiles en Irán. Su activismo fue una constante a lo largo de su carrera pública.

Historietista, cineasta, dibujante, pintora y escritora, Satrapi nació en Rasht en 1969. Se estableció en París en 1994 y obtuvo la nacionalidad francesa en 2006.

Su obra más conocida fue “Persépolis”, donde relató episodios de su infancia y adolescencia en Irán tras la revolución islámica. El libro también abordó su posterior exilio en Francia.

Además de su trabajo en el cómic, incursionó en el cine con la adaptación animada de ‘Persépolis’, codirigida junto a Vincent Paronnaud. La película recibió el premio del jurado en el Festival de Cannes y posteriormente fue nominada al Óscar.

Satrapi también publicó títulos destacados como ‘Bordados’ y ‘Pollo con ciruelas’. Por su trayectoria y compromiso con las libertades individuales, recibió en 2024 el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Un año después, la autora rechazó la Legión de Honor francesa debido a lo que calificó como “una actitud hipócrita de Francia hacia Irán”. Con ello cuestionó la posición del país frente a la represión ejercida por las autoridades iraníes.

En 2005, ‘Pollo con ciruelas’ obtuvo el premio al mejor álbum en el Festival de Angulema. Más tarde, Satrapi participó en la codirección de la adaptación cinematográfica de la obra, estrenada en 2011.