Ignacio Sánchez confirmó que dejará de ser rector de la UC tras 14 años

Los involucrados asistieron a una audiencia de conciliación, donde no pudieron llegar a un acuerdo, por lo que “La Fiera” llevará a juicio a los panelistas de “Zona de Estrellas”. “Cuando la parte querellante solicita cosas que pueden afectar el rol como comunicador, en el futuro laboral, no queda otra opción que ir a demostrar frente a un tribunal que uno no ha cometido ningún delito”, manifestó Valencia.