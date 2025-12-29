Home Nacional "incendio forestal en las condes: siniestro se registra en cercaní..."

Incendio forestal en Las Condes: Siniestro se registra en cercanías del Claro Arena

El Cuerpo de Bomberos de Santiago movilizó voluntarios y máquinas de 14 Compañías debido a la emergencia, la cual ocurre en cercanías del remodelado estadio de Universidad Católica.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Incendio forestal en Las Condes: Siniestro se registra en cercanías del Claro Arena

14 compañías de Bomberos y personal de Conaf se mantienen combatiendo este lunes un incendio forestal en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes. 

La emergencia se reportó cerca de las 15:10 horas en los sectores de San Carlos de Apoquindo y Camino Las Flores, en cercanías del Claro Arena, el estadio de Universidad Católica.

Posteriormente, el siniestro escaló a una tercera alarma de incendio forestal.

Hasta el momento, las llamas han consumido al menos dos hectáreas de vegetación, pero se teme que el fuego siga avanzando, a raíz del fuerte viento en la zona precordillerana de la Región Metropolitana.

La Municipalidad de Las Condes informó que se trabaja en el combate del fuego tanto por aire como por tierra y que está apoyando con camiones aljibe.

Además, se cortó el tránsito en avenida La Plaza, entre Las Flores y El Alba, y el ingreso solo está habilitado para residentes y vehículos de emergencia.

Según consignó Emol, una de las dificultades ha sido mantener el flujo constante de agua, ya que los grifos se encuentran en un lugar distante a la zona del incendio.

Incendio forestal afecta ladera de cerro en San Carlos de Apoquindo: Bomberos trabaja en la zona
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Kaiser advierte que llamado del PC a movilización busc...

El presidente y diputado del Partido Nacional Libertario recordó que estas convocatorias han sido cuestionadas por dirigentes del PPD y del Partido Socialista, interpretándolas como señales de “querer volver a las andanzas violentistas para desestabilizar un futuro gobierno”.

Leer mas
Nacional
Incendio forestal afecta ladera de cerro en San Carlos...

La emergencia se registra en San Carlos de Apoquindo con Camino Las Flores y afecta a pastizales y matorrales. El Cuerpo de Bomberos de Santiago se movilizó y trabaja en el lugar.

Leer mas
Viajes
¿Qué hacer en Santiago? Dónde comprar ropa vintage...

Renovar el clóset sin caer en lo mismo de siempre es posible. La capital cuenta con una amplia variedad de espacios para actualizar el armario, con opciones para todos los gustos, distintos presupuestos y una diversidad de estilos y marcas.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
0
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/