Incendio forestal en Las Condes: Siniestro se registra en cercanías del Claro Arena

14 compañías de Bomberos y personal de Conaf se mantienen combatiendo este lunes un incendio forestal en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

La emergencia se reportó cerca de las 15:10 horas en los sectores de San Carlos de Apoquindo y Camino Las Flores, en cercanías del Claro Arena, el estadio de Universidad Católica.

Posteriormente, el siniestro escaló a una tercera alarma de incendio forestal.

Hasta el momento, las llamas han consumido al menos dos hectáreas de vegetación, pero se teme que el fuego siga avanzando, a raíz del fuerte viento en la zona precordillerana de la Región Metropolitana.

La Municipalidad de Las Condes informó que se trabaja en el combate del fuego tanto por aire como por tierra y que está apoyando con camiones aljibe.

Además, se cortó el tránsito en avenida La Plaza, entre Las Flores y El Alba, y el ingreso solo está habilitado para residentes y vehículos de emergencia.

Según consignó Emol, una de las dificultades ha sido mantener el flujo constante de agua, ya que los grifos se encuentran en un lugar distante a la zona del incendio.