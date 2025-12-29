Home Nacional "incendio forestal afecta ladera de cerro en san carlos de apoquin..."

Incendio forestal afecta ladera de cerro en San Carlos de Apoquindo: Bomberos trabaja en la zona

La emergencia se registra en San Carlos de Apoquindo con Camino Las Flores y afecta a pastizales y matorrales. El Cuerpo de Bomberos de Santiago se movilizó y trabaja en el lugar.

Leonardo Medina


Un incendio forestal se registra la tarde de este lunes en la ladera de un cerro ubicado en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

El siniestro afecta a pastizales y matorrales, y ocurre a la altura de San Carlos de Apoquindo con Camino Las Flores.

Desde TransporteInforma, plataforma del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, anunciaron una “restricción de pistas en San Carlos de Apoquindo con Camino Las Flores, debido procedimiento de bomberos por incendio forestal en ladera de cerro”. 

En la misma línea, detallaron que el “humo es visible desde diferentes puntos del sector oriente”. 

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Santiago se movilizó rápidamente, y mediante redes sociales, informó que voluntarios y máquinas de 8 Compañías ya trabajan en la zona.

Source Texto: La Nación/Foto: TransporteInforma
Leonardo Medina

Leonardo Medina
32
