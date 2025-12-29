Incendio forestal afecta ladera de cerro en San Carlos de Apoquindo: Bomberos trabaja en la zona

Un incendio forestal se registra la tarde de este lunes en la ladera de un cerro ubicado en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

El siniestro afecta a pastizales y matorrales, y ocurre a la altura de San Carlos de Apoquindo con Camino Las Flores.

Desde TransporteInforma, plataforma del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, anunciaron una “restricción de pistas en San Carlos de Apoquindo con Camino Las Flores, debido procedimiento de bomberos por incendio forestal en ladera de cerro”.

En la misma línea, detallaron que el “humo es visible desde diferentes puntos del sector oriente”.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Santiago se movilizó rápidamente, y mediante redes sociales, informó que voluntarios y máquinas de 8 Compañías ya trabajan en la zona.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 8 Compañías ante Alarma de #Incendio forestal en San Carlos de Apoquindo y Camino las Flores, en la comuna de #LasCondes.@Comandantecbs @Muni_LasCondes pic.twitter.com/rRYc2x16A8 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) December 29, 2025