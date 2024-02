Incendios en Valparaíso: Plan de reconstrucción incorporará no reconstruir en territorios riesgosos

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales en la Región de Valparaíso.



Luego que las autoridades entregaran reconocimiento en el marco del Día Nacional de las y los Brigadistas Forestales a parte del equipo de combatientes y profesionales del ámbito técnico que enfrentaron los siniestros, Vallejo comentó sobre la Ley de Incendios Forestales que se encuentra siendo discutida en el Congreso.



“Esto debiese ser algo transversal porque si uno piensa en las urgencias sociales y en las emergencias sociales, no puede sacar de esa ecuación una nueva ley de incendio forestales”, subrayó.



Por otro lado, se refirió a la reconstrucción y manifestó que “nosotros entendemos completamente que las familias quieran volver a levantarse cuanto antes (…) por eso mismo estamos apretando todo lo que hay que apretar para que la burocracia del Estado no sea un impedimento para la capacidad de respuesta”.



En esta línea, la secretaria de Estado detalló que lograron “cerrar las brechas en materia de la infraestructura eléctrica, el 100% de las líneas eléctricas de mediana y baja intensidad” y que “se está cerrando la propuesta que tiene que hacer la empresa privada respectiva de la instalación de las iluminarias en el servicio”.



Además, mencionó que se entregarán “los kits de emergencias para los empalmes, para que la luz llegue a los terrenos o viviendas” y que van a “acortar los plazos para llegar al 100%” de la remoción de escombros.



Asimismo, la autoridad comentó que “cuando se termine el plan de reconstrucción y se le presente al Presidente, debería dialogar la medida transitoria con la definitiva” y recalcó que este plan “tiene incorporado el no reconstruir en territorios que van a significar un nuevo riesgo para la población”.