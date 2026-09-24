Inteligencia de Dinamarca no descarta un posible ataque de Rusia contra países de la OTAN

El servicio de inteligencia del Ministerio de Defensa (FE) de Dinamarca reveló este jueves que prevé que Rusia intensifique en los próximos meses sus ataques híbridos contra los países occidentales y miembros de la OTAN.

Esto último fue informado en un análisis anual difundido por dicho servicio, según consignó Radio Biobío.

De acuerdo a la citada emisora, la inteligencia danesa estima que los ataques rusos serán más frecuentes y tendrán mayores consecuencias para los países afectados. Asimismo, mencionan ciberataques destructivos o sabotajes.

A su vez, plantearon que existe un riesgo creciente, aunque todavía bajo, de que Rusia realice ataques militares limitados contra países de la OTAN. Lo anterior podría afectar especialmente a las naciones con las que comparten frontera.

El jefe del FE, Thomas Ahrenkiel, abordó el tema en una rueda de prensa. Aquí, indicó que “es improbable que Rusia inicie una invasión real de un país de la Alianza, pero ya no podemos excluirlo”.

Paralelamente, la Agencia para la Seguridad danesa dio a conocer este jueves que aumentó de medio a alto el nivel de amenaza de un ciberataque destructivo.

Mediante un comunicado, el organismo explicó que “Rusia conduce una guerra híbrida contra Occidente y toma cada vez más riesgos. Por eso hemos elevado el nivel de amenaza”.

La Inteligencia danesa, de acuerdo al diario El País, precisó que “esto podría ocurrir incluso si Rusia continúa la guerra contra Ucrania y no ha desarrollado las capacidades militares necesarias para librar una guerra regional”.