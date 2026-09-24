Con estrenos inspirados en Gabriela Mistral y Elvira Hernández, la Orquesta Usach inaugura el Festival Poesía & Música

Casi cien años de historia los separan. Los Sonetos de la muerte significaron la irrupción pública de Gabriela Mistral en la década de 1910, mientras que Elvira Hernández logró que su poema La bandera de Chile circulara subterráneamente durante la dictadura militar y recién lo editó en 1991, en Argentina. Ubicados en dos extremos del siglo XX y en universos poéticos radicalmente distintos, esos versos quedarán entrelazados ahora a través de la música contemporánea.

En el noveno concierto de su temporada 2026, la Orquesta Usach estrenará dos obras que musicalizan esos poemas: Desolación, de Gipson Reyes (1975) y Marcelo Stuardo (1978), está inspirada en versos de la Nobel de Literatura. Mientras que La bandera de Chile, de Karla Schüller Ide (1982) -en la foto de abajo-, se basa en el fundamental título de la Premio Nacional de Literatura 2024. Como contraste, el programa se completará con el Concierto del sur del compositor mexicano Manuel María Ponce (1882-1948).

Concierto se realizará el miércoles 30 de septiembre

Programado para inaugurar la séptima versión del Festival Poesía y Música, el concierto se realizará este miércoles 30 de septiembre (19:30 horas) en el Teatro Aula Magna Usach. Las entradas gratuitas están disponibles en Portaltickets.

Ambos estrenos, además, contemplan a un conjunto de solistas. Desolación tendrá en ese rol a los propios compositores, quienes cuentan con reconocidas trayectorias como percusionistas en la Sinfónica de la Universidad de Concepción y la Orquesta Usach, respectivamente, además de incorporar al actor Nicolás Zárate en la declamación.

Para interpretar La bandera de Chile, en tanto, la Orquesta Usach recibirá al tenor José Quilapi y a la soprano Carolina Matus.

Liderará el concierto Virginia Vergara

La encargada de liderar el concierto será Virginia Vergara, actual titular de la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM) y la Camerata Cordillera. Tendrá su debut al frente de una orquesta profesional de Santiago. “Me lo tomo con mucha responsabilidad. Sé que no cualquiera tendría la voz y el voto de la orquesta para pararse en una situación de tal importancia. También sé que hay pocas oportunidades para que sean mujeres quienes tengan espacio en el podio”, dice.

Formada como violinista en la Universidad Católica de Valparaíso, la directora de 26 años anticipa que el programa ofrecerá sensaciones poco habituales en las temporadas de conciertos: “El público se va a encontrar con una sensación de protesta y remembranza de cosas que pasan y han pasado en este país. Aunque sus compositores no se conocen, las obras de estreno tienen un sentido parecido. La de Gipson Reyes y Marcelo Stuardo es realmente desoladora, en una tonalidad muy íntima, y la de Karla Schüller habla de lo complejo que es el concepto de la bandera, que es parte de nuestra identidad pero también de mucho dolor. Va a ser un concierto fuerte, que va a generar un impacto grande en el público”, asegura.

Concierto del sur de Manuel María Ponce

Entre ambos estrenos, la Orquesta Usach abordará el Concierto del sur de Manuel María Ponce, que tendrá como solista a otro debutante en el escenario del Teatro Aula Magna: el joven guitarrista Tomás Romero, ganador de la última versión del Concurso Internacional Liliana Pérez Corey.

Interpretado por primera vez en 1941 y dedicado al virtuoso español Andrés Segovia, el Concierto del sur es desde entonces uno de los más tradicionales títulos del repertorio para guitarra y orquesta. “Creo que será un momento para respirar un poco”, adelanta Virginia Vergara. “Es música más ligera, con muchos motivos mexicanos y españoles, muy tonal y amable de oír, que pone a prueba el rango de posibilidades que tiene la guitarra con la orquesta. Va a refrescar un poco el programa”, concluye.

La temporada 2026 de la Orquesta Usach cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Programa

Gipson Reyes (1975) / Marcelo Stuardo (1978)

Desolación

Fantasía concertante sobre textos de Gabriela Mistral, para dos percusionistas, declamador y orquesta de cuerdas

Estreno absoluto

I. El hijo dormido

II. Se hará luz

III. A señal de astros

Solistas: Gipson Reyes, Marcelo Stuardo y Nicolás Zárate (percusión y declamación)

Manuel M. Ponce (1882-1948)

Concierto del sur

I. Allegro moderato

II. Andante

III. Allegro moderato e festivo

Solista: Tomás Romero, ganador del Concurso de Guitarra Liliana Pérez Corey

Karla Schüller (1982)

La bandera de Chile

Sobre textos de Elvira Hernández

Estreno absoluto

Solistas: José Quilapi (tenor) y Carolina Matus (soprano)

Orquesta Usach

Directora invitada: Virginia VergaraSoy un nuevo bloque de texto y estoy listo para tu contenido.

Karla Schüller Ide.