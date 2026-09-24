Funeral de “El Poroto” se desarrolló bajo fuerte despliegue policial tras asesinato en Lo Espejo

Bajo un importante despliegue policial se desarrolló el funeral de Héctor Cárdenas, alias “El Poroto”, en medio de un operativo catalogado como de alto riesgo.

La Delegación Presidencial Metropolitana calificó el funeral bajo esa categoría. Por ello, tras la entrega del cuerpo en el Servicio Médico Legal durante la tarde del martes, el cortejo se trasladó directamente al cementerio Parque del Sendero, en San Bernardo, recogió Radio Biobío.

El traslado se realizó sin detenciones durante el recorrido. Sin embargo, la ceremonia sufrió una demora de varios minutos debido a la detención de una familiar en el exterior del recinto.

Posteriormente, el funeral se desarrolló sin nuevos incidentes y se extendió hasta pasadas las 20:00 horas.

El asesinato de “El Poroto”

El crimen ocurrió durante la tarde del martes en la población José María Caro, en Lo Espejo. Según los antecedentes del caso, Héctor Cárdenas Venegas se encontraba en su vehículo, cerca de su domicilio, cuando fue interceptado por desconocidos.

Los sujetos le dispararon en reiteradas oportunidades, provocándole ocho impactos balísticos. Posteriormente, Cárdenas fue trasladado hasta un SAR de la comuna, donde se confirmó su muerte.

Además, “El Poroto” era investigado por su eventual participación como autor intelectual de amenazas contra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes. Según los antecedentes de esa investigación, se habría ofrecido $100 millones por la muerte de la jefa comunal.

Tras el asesinato, Reyes afirmó que el crimen refleja la violencia que afecta a los habitantes de la comuna.

“Mis vecinos y vecinas viven esto de forma permanente. Que hayan asesinado a alguien antes de las 5 de la tarde creo que muestra cómo esta banda se mueve con absoluta impunidad”, señaló.

Fiscalía mantiene investigación por amenazas

Pese a la muerte de Cárdenas, la investigación por las amenazas contra la alcaldesa continúa en curso.

Así lo confirmó el fiscal Héctor Barros, quien explicó que existen otros involucrados que siguen siendo investigados.

“Son varios más los que están sindicados como partícipes de los hechos y, por lo tanto, la investigación siempre va a seguir respecto a los demás blancos investigativos”, indicó.

En tanto, el delegado presidencial metropolitano Germán Codina señaló que continuará el despliegue policial en la población José María Caro.

La medida busca prevenir eventuales incidentes asociados a nuevas actividades vinculadas con el fallecimiento de Cárdenas. Por otra parte, la PDI mantiene la búsqueda de los principales sospechosos del homicidio.