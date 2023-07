Jackson y eventual citación a declarar por Caso Convenios: “No hay ningún antecedente que nos vincule como ministros”

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió a la posibilidad de ser citado a declarar en el marco de la investigación que encabeza el Ministerio Público respecto al traspaso de recursos fiscales a fundaciones en el denominado Caso Convenios.



El secretario de Estado señaló desde la Región de Los Ríos que “nosotros estamos en la misma línea en todos los ministerios, que se esclarezca toda la verdad, que todas las sanciones lleguen a las personas que han sido responsables”.



“Por cierto, hoy día, tal como lo declaraba el fiscal Ángel Valencia, no hay ningún antecedente que nos vincule a nosotros como ministros”, precisó.



Añadió que “si en algún momento tenemos que entregar más información, lo vamos a hacer sin titubear absolutamente en ningún momento”.



En cuanto a las solicitudes de renuncia, manifestó que “yo voy a seguir trabajando en los temas propios del Ministerio de Desarrollo Social siempre que tenga el mandato, ustedes saben los ministros, ministras, los seremis y otros cargos de la administración pública son de exclusiva confianza del Presidente de la República, y hoy día el Presidente lo que me ha encomendado es que me mantenga trabajando en las áreas que son prioritarias para el Gobierno”.



La mañana de este martes, en conversación con Radio Universo, el fiscal nacional Ángel Valencia fue consultado sobre la posibilidad que los ministros de Vivienda, Carlos Montes, y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sean citados a declarar en el Caso Convenios.



Al respecto, el líder persecutor respondió que “es posible que tengan que declarar y en su momento se determinará la calidad”. “Hoy día, de momento, no advierto, ni he tomado conocimiento que algún fiscal haya manifestado de que tengan rol que permite atribuirles que tienen algún tipo de participación”.