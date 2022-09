Jadue emplazó al Gobierno por “cambio de relato” frente al TPP-11

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), emplazó al Gobierno por un “nuevo cambio de postura” frente al Acuerdo Progresivo e Integral para la Asociación Transpacífica (CPTPP o TPP-11).



El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró este lunes que en “los próximos días” su par de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, “anunciará un proceso de diálogo, el cual vamos a ir actualizando el diagnóstico respecto a este tratado, así como las gestiones que se han estado haciendo del lado de la Cancillería”.



Mientras que la titular del Interior, Carolina Tohá, advirtió que “se va a constituir próximamente una instancia de trabajo, que el Gobierno está afinando como va a ser para ver las decisiones, recoger opiniones e inquietudes que hay; y llegar con una postura clara cuando sea esa votación. Esperamos que eso suceda de manera muy próxima”.



El acuerdo comercial fue impulsado por Chile y permanece congelado en el Congreso. Aunque sus impulsores apuntan a que permitirá reducir considerablemente los aranceles entre los 11 -o incluso más- países miembros, sus críticos apuntan a que aumentaría el poder de las multinacionales al permitirles acudir ante tribunales especiales frente a políticas que no les favorezcan.



Jadue ya había sido crítico con la apertura del Ejecutivo a tramitar el tratado. Este lunes, indicó en Radio Universo que “nos preocupa que el laguismo entre a desarrollar su programa y que no se respete el programa de la coalición inicial. Y aquí vuelvo a ser absolutamente claro: el Frente Amplio y Chile Digno rechazaron en la Cámara de Diputados el TPP-11 y por lo tanto, a lo menos llamaría la atención que el mismo gobierno, de la misma coalición, hoy día tratara de impulsarlo”.



Cuestionamientos que el jefe comunal profundizó este miércoles en su programa “Sin Maquillaje”, donde acusó: “Yo vi al Presidente de la República, a algunos ministros y ministras, hablar en contra del TPP-11 porque dañaba la soberanía, entonces alguien tiene que darle una explicación a Chile de por qué cambiaron de nuevo de relato y opinión”.



“Si es que no hay ningún nuevo antecedente, ningún artículo que se haya modificado, ¿por qué lo que antes encontraban que era pésimo para Chile, hoy encuentran que es bueno?”, se preguntó.



El jefe comunal advirtió que “todos los ministros nuevos entraron para hacer cumplir el programa, y todos los ministros nuevos entraron entendiendo que aquí hay una coalición madre del gobierno que es la coalición del Presidente que gana las elecciones con los partidos que lo acompañaron desde un principio. Recuerdo que el PPD antes de la primaria decía que no podía estar en ninguna parte porque no podía estar en un gobierno de los comunistas”.



“Y la pregunta es qué es lo que cambió, porque el TPP-11 no ha cambiado nada”, agregó Jadue, pidiendo que en el Senado “no avance en algo que es tan peligroso para Chile”.



“Y espero que el Senado no avance aprovechando esta borrachera de la derecha y de la extrema derecha, que cree que el triunfo del rechazo el 4 de septiembre es más o menos la voluntad de Chile de permanecer en el neoliberalismo, yo creo que eso no es así”, añadió, recalcando que “llama la atención que esto es un cambio de dirección que para mí no es aceptable”.



Sobre sus reparos al TPP-11, el alcalde apuntó a que “primero, fue hecho a escondidas de todo el pueblo de Chile, a escondida de los partidos, del Congreso, a escondidas de todos. Y es absolutamente falso que alguna carta explicativa o carta lateral que pueda generar un gobierno como el nuestro para ponerla sobre la mesa, vaya a cambiar el TPP-11, porque esto es un documento que ya está escrito y al cual solo le resta que los países lo aprueben o lo rechacen”.



Agregó que “estos mitos de que hay que conversar, dialogar o negociar, es falso porque ya la negociación está cerrada. Y quien nos quiera plantear que el tratado está abierto a ser modificado nos está mintiendo”.



“Lo segundo, es que el TPP-11, limita drásticamente la soberanía nacional. A mí me gustaría escuchar la opinión del Ejército en relación al TPP-11, a ver si defienden la soberanía nacional”, complementó.



El alcalde aseveró que “cuando nos dicen que las empresas que inviertan en Chile van a poder declarar una expectativa de renta razonable y que esta, por alguna política pública, va en detrimento, disminuye, va a poder demandar al país, pero además, no es que lo va a poder demandar en nuestros tribunales, lo va a demandar en tribunales extranjeros que controlan organismos internacionales que velan por las empresas, entonces estamos entregando completamente la soberanía del país y es un tratado que además, todos los países que lo firman ya tienen tratado con Chile, entonces no se amplía en nada los mercados”.



“Entonces ¿para qué se hace? Para entregarle más garantías a las transnacionales y para limitar las políticas de desarrollo de este país y a mí, me parece tremendamente delicado, que una coalición de gobierno que ya lo votó en contra -porque lo votaron en contra en la Cámara cuando los que están en el gobierno eran diputados- nuevamente cambien de relato y nuevamente crean que es bueno para Chile poder impulsarlo”, sentenció.