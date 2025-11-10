Home Vanguardia "juanito millonzuki debuta en chile con su nuevo single “baila el ..."

Juanito Millonzuki debuta en Chile con su nuevo single “Baila el zuki zuki”

El cantante, nacido en Tamazula, Jalisco, se ha convertido en una de las voces más originales y carismáticas de la nueva ola de la música regional mexicana. De dilatada trayectoria, nos presenta este single, compuesto junto con el afamado productor internacional Nicolás Tovar.

Leonardo Medina
Su nombre es Juan Manuel Moreno. Mexicano de nacimiento, pero con residencia en EEUU, es conocido en toda América como “El Rey del Urban Ranch”, un estilo que fusiona la ranchera tropical con ritmos urbanos contemporáneos. Sin embargo, en el mundo artístico se hace llamar “Juanito el Millonzuki”, quien presenta en Chile uno de sus últimos trabajos, que ya suena en el mundo entero.

Su nuevo single se llama “Baila el zuki zuki”, canción que compuso junto con el prestigioso productor y cantante colombiano Nicolás Tovar, quien ha trabajado con artistas de la talla de Gloria Stefan, Paulina Rubio y Cristian Castro, entre muchos otros.

Su carrera profesional comenzó en 2017 y desde ahí ha creado más de 60 canciones, con letras llenas de alegría, humor y mensajes positivos. 

Además de intérprete, el artista es autor y compositor de la mayoría de sus trabajos, en los que plasma vivencias propias y mensajes inspiradores. Su autenticidad y creatividad lo distinguen dentro del movimiento Urban Ranch, aportando una voz fresca y honesta al género.

“Soy un artista ecléctico. Puedo hacer cumbia, urbano y sierreño- una rama del género regional mexicano- porque mis raíces vienen de la cultura latina y son las que me representan”, dice Juanito Millonzuki, al teléfono desde EEUU.

Con miles de seguidores en las redes sociales y en las plataformas digitales, el cantante y compositor ya suena con mucho éxito en países como Brasil, México, Honduras, Guatemala y Estados Unidos.

Sobre su nuevo single, Juanito comenta que “Baila zuki, zuki es un tema con mucho sabor y estilo, que fue creado para que la gente se olvide de los malos momentos y alegre sus corazones y que se ha hecho viral, a través de las redes sociales, donde mucha gente se ha contagiado con este ritmo” y enfatiza que “quiero expandir mi música por toda Latinoamérica y también por Europa. Llevar mis canciones a todos los rincones del planeta”.

En octubre de 2025, Juanito formó parte del showcase oficial de Billboard Latin Music Week en Miami Beach, donde encendió el escenario con su energía y carisma. De hecho, Billboard lo destacó como uno de los artistas que están causando sensación en redes sociales y dentro de la comunidad latina de California, reconociendo su autenticidad y conexión con el público.

Con su talento, creatividad y energía inagotable, “Juanito El Millonzuki”, está dejando una huella imborrable en la música latina y demostrando que el Urban Ranch llegó para quedarse.

6
