Kast vuelve a retrasar nombramientos de subsecretarios: sería este sábado

El anuncio de los futuros subsecretarios del próximo gobierno de José Antonio Kast sigue en suspenso. Aunque estaba previsto para este viernes, la definición podría aplazarse nuevamente y conocerse este sábado.
La demora ocurre mientras el Presidente electo se encuentra en plena gira por Europa, donde ha sostenido reuniones con líderes internacionales y organizaciones afines para abordar materias de seguridad, migración, economía, energía, emprendimiento e inversiones.
Desde la oficina del Presidente Electo (OPE), el timonel de Republicanos, Arturo Squella, fue consultado por La Tercera acerca de si este retraso proyecta una imagen de improvisación. Su respuesta fue categórica: “Todo lo contrario, nosotros creemos que un día más, un día menos, la verdad que da exactamente lo mismo, es una nómina de personas que hay que elegir con pinzas, van a armar equipo con quienes son los titulares de cada una de las carteras que ya fueron nombrados y que todo Chile conoce”, indicó.
El dirigente añadió que el proceso busca equilibrio entre perfiles técnicos y políticos: “Hay efectivamente un equilibrio, si es que era necesario dotar de mayor conocimiento técnico, en algunos casos efectivamente va a ser así, en otros casos entiendo y me consta de que se va a entregar mayor conocimiento a ese equipo desde el punto de vista político, trayectoria en lo público, en fin (…) el sábado podremos sacar conclusiones”, sentenció.