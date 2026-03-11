Home Nacional "kast y sus ministros se tomaron la primera foto oficial en palaci..."

Kast y sus ministros se tomaron la primera foto oficial en palacio Cerro Castillo

El Presidente electo y su gabinete posaron para la tradicional fotografía, y luego, las parejas de los nuevos ministros y ministras se subieron a la tarima para aparecer en una segunda imagen.

Leonardo Medina
La mañana de este miércoles, previo al cambio de mando, se llevó a cabo la fotografía oficial del Presidente electo, José Antonio Kast, junto a sus ministros.

El Mandatario posó junto a todo su gabinete en el palacio Cerro Castillo, en uno de los hitos tradicionales de la jornada. 

Kast llegó al palacio en compañía de la primera dama, María Pía Adriasola.

Según consignó Emol, luego de la foto oficial, las parejas de los nuevos ministros y ministras subieron a la tarima para aparecer en una segunda imagen.

Asimismo, en la actividad debutó James Sinclair como jefe de protocolo, cargo que también ocupó en el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

Además, posteriormente, y junto a la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert y el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a la situación del Carabinero baleado en Puerto Varas.

Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas: “A partir de hoy las cosas van a cambiar”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
