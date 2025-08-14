“La negociación está en marcha todavía”: Gobierno mantiene la idea de presentar lista única en el oficialismo

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se pronunció sobre la decisión de la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista de competir en dos listas parlamentarias, calificando esta determinación como una “mala noticia para el país y el progresismo”.

Sin embargo, en conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado dejó abierta la posibilidad de llegar a un entendimiento: “La negociación está en marcha todavía. Por tanto, yo preferiría que sacáramos las conclusiones respecto de lo que pasó una vez que se inscriban las listas, ahí vamos a ver los detalles respecto de qué es lo que solicitó cada partido político, cuál fue la real voluntad de actuar con la generosidad que requería un esfuerzo de esta naturaleza”.

Elizalde recalcó que “nosotros fuimos explícitos respecto de que para mejorar la elegibilidad y una mejor representación de las fuerzas progresistas en el próximo Congreso Nacional una lista única es un instrumento imprescindible. Y por tanto, la división en dos o más listas lo que va a permitir es que los partidos tengan más candidatos pero menos electos. Y nos parece fundamental velar por que las fuerzas progresistas tengan una representación significativa en el próximo Congreso optimizando el respaldo electoral y eso obviamente se obtiene de mejor forma a través de una lista unitaria”.

A juicio del titular de Interior, “cuando un objetivo tan relevante como este no se consigue creo que finalmente da cuenta de falta de voluntad y convicción al respecto”, apuntando al accionar de “algunos actores”.

Asimismo, acusó que “había quienes ya desde hace mucho tiempo promovían las dos listas. Fueron explícitos durante mucho tiempo. Y bueno, conversando con ellos, finalmente se logró que se sentaran a la mesa de negociación, pero a regañadientes”.