La centroizquierda finalmente no presentará lista parlamentaria única en noviembre

La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) informaron este lunes que decidieron retirarse de las conversaciones para conformar una lista parlamentaria única con el resto de los partidos oficialistas.

El anuncio fue realizado por los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Tomás Hirsch (AH), lo que pone fin a la aspiración de La Moneda y del comando de la candidata presidencial del progresismo, Jeannette Jara, de enfrentar las elecciones con un frente unido.

La decisión se conoce a seis días del cierre del plazo para inscribir candidaturas, y después de confirmarse que las derechas tampoco irán en una lista conjunta.

En un punto de prensa, Mulet explicó que la medida responde a un “baño de realidad” tras ocho meses de infructuosas negociaciones. “Nosotros no presumimos más la fe de ninguno de los actores, sino que creo -como lo planteé y lo planteamos muchos de nosotros desde un inicio- (que) es muy difícil llegar a un entendimiento entre nueve partidos. La derecha no pudo llegar a un entendimiento en una lista con cinco partidos y no hemos llegado a un entendimiento. Todavía no se llega a un entendimiento”, señaló. El parlamentario indicó que el último ejercicio negociador no garantizó los mínimos para todas las colectividades, dejando un “déficit de 30 cupos”, y que por eso “no tenía mucho sentido seguir” en el diálogo.

Pese al quiebre, Mulet afirmó que no buscan perjudicar la candidatura de Jara, sino que conformarán una lista “alternativa” con el Partido Popular, el Partido Animalista Alianza Verde Popular y otros movimientos, con el objetivo de “ensanchar” el respaldo a la abanderada presidencial y “descongestionar esta otra lista” oficialista.

El diputado recalcó que no habrá señalamientos individuales por el fracaso del acuerdo: “El partido responsable o los partidos responsables somos los nueve partidos. Yo no voy a detallar uno u otro. Esto es un acuerdo político, todos somos adultos y no pudimos”, sostuvo.

“Nunca se logró una ecuación, una fórmula en que nos pusiéramos de acuerdo. No se trata de buscar y echarle la culpa a nadie. Nosotros le vamos a pedir al pueblo, a la gente común y corriente, que determine dónde va a tener más candidatos en muchos lugares y va a determinar si vota por uno, vota por otro y, al final, la ciudadanía es la que tiene que dirimirse”, enfatizó.

Por último, Mulet agradeció el “esfuerzo” y la “generosidad” que, a su juicio, demostraron la presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, y el presidente del Partido Liberal (PL), Juan Carlos Urzúa.