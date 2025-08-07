El tenis femenino internacional vuelve con fuerza a nuestro país con los W15 LP Open Series by IND, dos torneos profesionales consecutivos que marcarán el esperado regreso de la competencia W15 al territorio nacional. La acción se desarrollará en las canchas del Complejo Anita Lizana del Estadio Nacional, con el primer torneo comenzando el 11 de agosto.

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/las-gladiadoras-encabezan-el-regreso-del-tenis-femenino-internacional-a-chile