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Lluvias en Santiago: Revisa cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

La meteoróloga de TVN, Arlette Chacón, detalló los días en los que regresarían las lluvias a la capital, y además, mencionó que “la isoterma será bastante alta”.

Leonardo Medina
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Lluvias en Santiago: Revisa cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

La Región Metropolitana se vio afectada por intensas precipitaciones, las cuales incluso provocaron este jueves el impactante aluvión en la comuna de Las Condes. 

Y si bien actualmente hay una pausa con las lluvias, la meteoróloga de TVN, Arlette Chacón, entregó un nuevo pronóstico, detallando los días en los que volverían las precipitaciones.

Por un lado, según consignó 24 Horas, la experta indicó que la contribución de agua para este viernes será mínima, con precipitaciones que no superarían un milímetro. Luego, este sábado, se espera una jornada sin lluvias.

Respecto a este domingo, Chacón señaló que “vamos a tener precipitaciones de carácter débil en la mañana y después en la tarde. En la tarde las precipitaciones se estiman que serían de 0,5 mm”. 

Eso sí, avisó que esto vendría acompañado “de tormentas eléctricas, así que va a estar bien inestable la situación”.

Mayor intensidad para el lunes

En cuanto al lunes 12 de octubre, estaría previsto un evento de mayor intensidad, fenómeno que afectaría a la zona centro.

“El día lunes vamos a tener precipitaciones, las cuales no solamente se van a concentrar en la zona de la Región Metropolitana, sino que van a ir también a la zona centro”, sostuvo.

En total, caerían entre 15 y 20 milímetros, y las lluvias comenzarían cerca de las 14:00 o 15:00 horas, extendiéndose durante la jornada.

El lunes estará marcado por la inestabilidad atmosférica y la posibilidad de tormentas eléctricas. La meteoróloga mencionó que el sistema estará asociado a una baja que se segregó y a una vaguada en altura, que consiste en una masa de aire frío situada a unos 5.500 metros.

Otro aspecto relevante, según precisó Chacón, es que “la isoterma será bastante alta, actualmente está a 3.000 metros y la fluctuación de esta isoterma lamentablemente no va a bajar”.

“Iba a causar más enredo”: Senapred explica decisión de no activar alerta SAE por aluvión en Las Condes
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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“Este es un evento de manifestación súbita, aquí no hay tiempo para largar ninguna alerta. Llovieron 15 milímetros en una hora, por lo tanto, el cerro se vino abajo y no servía de nada lanzar el SAE”, manifestó Miguel Muñoz, director regional del organismo en la Región Metropolitana.

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