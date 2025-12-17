Lugares turísticos en Chile con ferias artesanales tradicionales

Las ferias artesanales son parte del patrimonio vivo de Chile y se han convertido en verdaderos lugares turísticos en Chile.
Rari, Chimbarongo y Pomaire destacan por mantener tradiciones únicas que atraen tanto a visitantes nacionales como internacionales.
Rari (Colbún, Región del Maule)
- Especialidad: Artesanía en crin de caballo, única en el mundo.
- Características: Las artesanas de Rari elaboran delicadas figuras, flores y accesorios con este material natural. La feria artesanal del pueblo es un espacio donde se pueden conocer estas técnicas ancestrales y comprar piezas originales.
- Valor turístico: Es uno de los lugares turísticos en Chile más singulares, ya que ofrece una tradición irrepetible que conecta con la identidad del Maule.
Chimbarongo (Región de O’Higgins)
- Especialidad: Artesanía en mimbre.
- Características: La ciudad es reconocida por su producción de muebles, canastos y objetos decorativos en mimbre. Cada año se celebra la ExpoMimbre, una feria que reúne a más de 200 expositores con música, gastronomía y talleres.
- Valor turístico: Es uno de los lugares turísticos en Chile más importantes para quienes buscan artesanía utilitaria y diseño tradicional.
Pomaire (Melipilla, Región Metropolitana)
- Especialidad: Artesanía en greda.
- Características: El pueblo es famoso por sus chanchitos de greda de tres patas, símbolo de buena suerte, además de ollas, platos y figuras decorativas. La feria artesanal se complementa con restaurantes de comida típica chilena.
- Valor turístico: Es uno de los lugares turísticos en Chile más visitados cerca de Santiago, ideal para escapadas familiares y turismo cultural.
Visitar estas ferias es una oportunidad para apoyar a los artesanos locales y descubrir expresiones culturales que han sobrevivido por generaciones.
Rari, Chimbarongo y Pomaire son destinos imperdibles para quienes buscan autenticidad y patrimonio en sus viajes por Chile.