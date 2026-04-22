Quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico: Revisa los montos del beneficio

El Gobierno confirmó recientemente las fechas para la quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico, beneficio que entrega un descuento directo en las cuentas de electricidad. Todo esto, con el fin de mitigar el impacto del alza en las tarifas de la luz.

La nueva postulación se realizará entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026, mientras que los resultados se conocerán en agosto.

En tanto, la ayuda se distribuirá en 6 cuotas, y el descuento se verá reflejado en la cuenta de electricidad desde septiembre.

Montos del Subsidio Eléctrico

Respecto a los montos del descuento, esto se calcula según la cantidad de integrantes del hogar:

Un integrante por hogar: $17.346.

Dos a tres integrantes: $22.548.

Cuatro o más integrantes: $31.224

Requisitos para postular

Por su parte, podrán postular al subsidio las personas mayores de 18 años, que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:

Pertenecer a un hogar del Tramo 0%-40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes vigente a marzo de 2026 y contar con Registro Social de Hogares, independiente del tramo de Calificación Socioeconómica (CSE), a la segunda quincena de mayo de 2026.

Además, deben ser clientes residenciales, ya sea arrendatario o propietario. También debe encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio.

A su vez, se establece como otros requisitos:

Contar con ClaveÚnica para ingresar la solicitud.

Cada hogar podrá solicitarlo solo una vez.

Solo podrá solicitarlo un integrante de 18 años o más por hogar según el Registro Social de Hogares.

Cabe destacar que la postulación se realiza en el portal oficial del Subsidio, donde es necesario ingresar la Clave Única. Luego, se debe acceder a un formulario y completar con los datos requeridos.