Viajar por Chile no siempre requiere grandes presupuestos, pero existen muchos lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo que permiten disfrutar de la naturaleza, la cultura y el patrimonio sin gastar demasiado.

Desde parques urbanos hasta reservas naturales y museos, esta guía reúne opciones accesibles para todos.

Lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo en el norte

Parque Nacional Morro Moreno (Antofagasta): acceso liberado, con miradores y biodiversidad costera.

acceso liberado, con miradores y biodiversidad costera. Playa La Virgen (Atacama): entrada económica y paisajes de aguas turquesas.

entrada económica y paisajes de aguas turquesas. Museo Regional de Arica: gratuito, con piezas arqueológicas de culturas prehispánicas.

Revisa los lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo en el centro

Cerro San Cristóbal (Santiago): acceso gratuito a senderos y miradores de la capital.

acceso gratuito a senderos y miradores de la capital. Museo Nacional de Bellas Artes (Santiago): entrada liberada, con exposiciones permanentes y temporales.

entrada liberada, con exposiciones permanentes y temporales. Reserva Nacional Río Clarillo (Pirque): entrada de bajo costo, ideal para caminatas y picnic.

Los lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo en el sur

Parque Nacional Nahuelbuta (La Araucanía): entrada gratuita en sectores habilitados, con bosques de araucarias milenarias.

entrada gratuita en sectores habilitados, con bosques de araucarias milenarias. Playa Cucao (Chiloé): acceso libre a una extensa playa oceánica.

acceso libre a una extensa playa oceánica. Costanera de Puerto Varas (Los Lagos): paseo gratuito con vistas al volcán Osorno y al Lago Llanquihue.

Estos son los lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo en las islas

Iglesias de Chiloé (Patrimonio de la Humanidad): acceso gratuito a varias de ellas, con arquitectura única.

acceso gratuito a varias de ellas, con arquitectura única. Isla Mocha (Biobío): transporte en lancha de bajo costo y acceso libre a playas y bosques.

Consejos prácticos

Planificación: muchos de estos lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo requieren transporte local, pero ofrecen experiencias auténticas.

muchos de estos requieren transporte local, pero ofrecen experiencias auténticas. Mejor época: primavera y verano para actividades al aire libre; otoño e invierno para visitas culturales.

primavera y verano para actividades al aire libre; otoño e invierno para visitas culturales. Recomendación: revisar sitios oficiales de CONAF y museos para confirmar horarios y tarifas actualizadas.

Los lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo permiten descubrir la riqueza del país sin necesidad de grandes gastos.

Desde museos y parques urbanos hasta playas y reservas naturales, cada región ofrece alternativas accesibles para disfrutar de la cultura y la naturaleza.