Viajar por Chile no siempre requiere grandes presupuestos, pero existen muchos lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo que permiten disfrutar de la naturaleza, la cultura y el patrimonio sin gastar demasiado.
Desde parques urbanos hasta reservas naturales y museos, esta guía reúne opciones accesibles para todos.
Lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo en el norte
- Parque Nacional Morro Moreno (Antofagasta): acceso liberado, con miradores y biodiversidad costera.
- Playa La Virgen (Atacama): entrada económica y paisajes de aguas turquesas.
- Museo Regional de Arica: gratuito, con piezas arqueológicas de culturas prehispánicas.
Revisa los lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo en el centro
- Cerro San Cristóbal (Santiago): acceso gratuito a senderos y miradores de la capital.
- Museo Nacional de Bellas Artes (Santiago): entrada liberada, con exposiciones permanentes y temporales.
- Reserva Nacional Río Clarillo (Pirque): entrada de bajo costo, ideal para caminatas y picnic.
Los lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo en el sur
- Parque Nacional Nahuelbuta (La Araucanía): entrada gratuita en sectores habilitados, con bosques de araucarias milenarias.
- Playa Cucao (Chiloé): acceso libre a una extensa playa oceánica.
- Costanera de Puerto Varas (Los Lagos): paseo gratuito con vistas al volcán Osorno y al Lago Llanquihue.
Estos son los lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo en las islas
- Iglesias de Chiloé (Patrimonio de la Humanidad): acceso gratuito a varias de ellas, con arquitectura única.
- Isla Mocha (Biobío): transporte en lancha de bajo costo y acceso libre a playas y bosques.
Consejos prácticos
- Planificación: muchos de estos lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo requieren transporte local, pero ofrecen experiencias auténticas.
- Mejor época: primavera y verano para actividades al aire libre; otoño e invierno para visitas culturales.
- Recomendación: revisar sitios oficiales de CONAF y museos para confirmar horarios y tarifas actualizadas.
Los lugares turísticos en Chile gratuitos o de bajo costo permiten descubrir la riqueza del país sin necesidad de grandes gastos.
Desde museos y parques urbanos hasta playas y reservas naturales, cada región ofrece alternativas accesibles para disfrutar de la cultura y la naturaleza.