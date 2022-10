Marcel apuntó a tercer semestre “menos negativo de lo que pensamos” tras Imacec

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de agosto, el cual no presentó variación en comparación con igual mes del año anterior.



Si bien el indicador emitido por el Banco Central exhibió su peor desempeño desde febrero de 2021, fue mejor a lo esperado por el mercado, ya que un sondeo de Bloomberg alertaba sobre una contracción de -1,5%.



Al respecto, Marcel destacó que “ha sido bastante más moderada” la idea “de que no dirigíamos hacia una situación económica particularmente crítica”.



“Con eso podemos tener cierta seguridad de que vamos a tener un tercer trimestre que va a ser menos negativo de lo que pensamos”, consignó el ministro, en el marco de una presentación ante la comisión de su cartera en la Cámara de Diputados.



El secretario de Estado enfatizó que “si seguimos una trayectoria más o menos como la que estamos previendo, eso va significar que este ajuste, que tiene que pasar la economía chilena no necesariamente se va traducir en una crisis de proporciones”.



“Yo he usado esta figura de la réplica de un terremoto, el terremoto grande lo tuvimos el 2020-2021, en Chile y todo el mundo. Ahora estamos respondiendo a los efectos de la crisis de mediano plazo, como de la crisis misma y de las medidas que se tomaron para amortiguar la crisis”, remarcó.



El jefe de la billetera fiscal resaltó que desde el Gobierno “al tratar de adelantarnos a las cosas, tener medidas de mitigación y claro en los ajustes, en especial del lado fiscal, estamos ayudando a que este ajuste sea menos dañino y costoso socialmente de lo que podría ser de otra manera”.



Sin embargo, aclaró que esto “no significa que las personas lo estén pasando bien, que tengamos un momento extraordinario, para nada, es un momento complejo, pero igual como ocurre con las réplicas del terremoto, siempre sabemos que es menor a la anterior y las intensidad son menores, esa es en la dirección en que nos estamos moviendo”.