Margot Kahl se confesó con Martín Cárcamo en nuevo capítulo de “De tú a tú”

Este domingo en “De tú a tú”, Martín Cárcamo recibió en su casa a la animadora Margot Kahl, donde tuvieron una íntima conversación con la recordada exrostro de TVN. “Nunca en mi vida tuve una entrevista así. Yo antes estaba fuera de la TV, así que no le veía el punto. Ahora, como me pegué una leve vuelta, le encontré sentido”, partió reconociendo la emblemática exanimadora de “Buenos días a todos”.

Nacida en Puerto Varas, de Herbert y Leah, dos descendientes alemanes que se dedicaban a la ganadería, Margot es la mayor de dos hermanos. “Mi infancia fue con harta lluvia, bastante solitaria, yo era muy tímida e introvertida. Dibujaba, pintaba y leía mucho”, rememoró.

Sobre su vida sentimental de adolescente, confesó que siempre estaba involucrada en dramas: “Yo vivía enamorada del que no me pescaba. Después me vino a confesar años después que sí le gustaba, sólo que no se atrevía”, reveló, agregando que era difícil llevar pololos a la casa con padres tan estrictos.

“Nunca iban a tomar bien un pololo en mi casa. Tampoco un marido. Siempre iban a esperar una suerte de príncipe azul megamillonario, y son tan escasos, ninguno da el ancho”, comentó.

Por otra parte, confesó que quería estudiar Diseño o Psicología, pero por presión familiar tuvo que entrar a Ingeniería Comercial. Se mudó a Santiago a una pensión manejada por religiosas. En esa época, Kahl desarrolló una deslumbrante belleza, pero dice no haber sido consciente de ello.

“Laboral y académicamente siempre me he sentido segura, pero emocionalmente siempre fui insegura (…) Hoy con arrugas y vieja me siento mucho mejor que 40 años atrás, me siento más segura, cómoda en mi pellejo, tengo mejor autoestima y confianza”.

A los 19 años conoció a quien terminó siendo su primer esposo, Roberto Moser. Se casó a los 24 años, y quedó embarazada de su primogénito, Rodrigo. Tuvo que avisarles a sus padres vía carta, y eso coincidió con el terremoto del 85. “Yo decía que la furia de ellos fue tanta que causaron un terremoto en Santiago”, rió. Su matrimonio llegó a su fin en 1994, cuando Margot ya era uno de los rostros televisivos más importantes de Chile, al animar el matinal “Buenos días a todos” con Jorge Hevia.

Sobre su tiempo en el matinal, Margot recordó que el equipo humano era lo que más le gustaba, especialmente Jorge Hevia. “No tuve nunca amigos famosos, salvo Jorge. Es una gran persona, muy cercano, un gran apoyo. Pasaba más horas con él que con mi familia. Somos muy distintos, pero complementarios”. No obstante, en 2002, tras 10 años en el programa, decidió dar un paso al costado. “Los contenidos en el matinal a mí no me estaban representando hace rato. Sentía que yo iba en una dirección y el equipo en otra”, recordó.

En ese momento fue cuando recibió una oferta de Canal 13. “Llegamos a un acuerdo de hacer programas periodísticos, pero también querían un estelar. Me dijeron que era un estelar distinto, periodístico. Al final me convencieron”.

