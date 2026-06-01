Masivo operativo policial en la provincia del Biobío terminó con tres detenidos

Un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros permitió la detención de tres personas y la realización de más de 300 controles durante el fin de semana en la provincia de Biobío.

El procedimiento se desarrolló en la comuna de Los Ángeles como parte de una estrategia focalizada orientada a reforzar la seguridad y el orden público en distintos sectores de la zona.

El delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, destacó los resultados del despliegue y aseguró que este tipo de intervenciones continuarán realizándose en el territorio.

La autoridad señaló que: “En la Provincia de Biobío, este servicio focalizado realizado en la comuna de Los Ángeles permitió concretar tres detenciones, correspondientes a delitos de orden vigente, hurto y lesiones“, recogió Radio Biobío.

Además, detalló que durante la jornada se efectuaron numerosos controles preventivos tanto a personas como a vehículos.

Mellado agregó que “además durante la jornada, se realizaron 186 controles de identidad y 138 controles vehiculares, como parte de una labor preventiva orientada a entregar mayor seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos”.

Nuevos operativos ya están siendo planificados

Las autoridades anunciaron que este trabajo conjunto tendrá continuidad en distintos puntos de la provincia durante las próximas semanas.

En ese contexto, Juan Pablo Mellado indicó que ya se encuentran programando nuevos operativos coordinados. Estos se concentraron especialmente en sectores complejos de la comuna de Los Ángeles, con el objetivo de fortalecer las labores preventivas y de fiscalización.