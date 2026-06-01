Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales de Malta generó gran preocupación entre los habitantes del sector, debido a la magnitud de las detonaciones registradas en el lugar. El incidente provocó que miles de artefactos pirotécnicos almacenados en las instalaciones explotaran de manera violenta. Esto desencadenó una serie de explosiones consecutivas que pudieron escucharse a gran distancia.