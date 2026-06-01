Senadores RN destacaron foco en seguridad, crecimiento económico y apoyo a las familias en la Cuenta Pública

Los senadores RN valoraron el diagnóstico realizado por el Presidente José Antonio Kast y las medidas anunciadas para enfrentar los principales desafíos del país. Destacaron especialmente el combate a la delincuencia, el fortalecimiento institucional, la reactivación económica y las iniciativas de apoyo social.

La jefa de bancada, María José Gatica, afirmó que “valoramos el foco en las urgencias reales de las familias chilenas: más seguridad, crecimiento económico y apoyo social concreto”. Subrayando especialmente “el impulso a la Sala Cuna Universal, medida que puede cambiarle la vida a miles de mujeres que quieren trabajar, pero que muchas veces no pueden hacerlo por falta de redes de cuidado. Esto no solo apoya a las madres, también fortalece a las familias, abre más oportunidades laborales y ayuda a que Chile vuelva a crecer”.

Longton: “Vimos a un Presidente sereno, firme”

El subjefe, Andrés Longton, señaló que “vimos a un Presidente sereno, firme y transmitiendo confianza, con un mensaje dirigido a todos los chilenos y centrado en las prioridades del país”.

Agregó que la seguridad fue el eje central, destacando las medidas para combatir el crimen organizado, fortalecer el control fronterizo, mejorar los sistemas de inteligencia. Y entregar mejores condiciones legales, políticas y remuneracionales a las policías.

Asimismo, puso en relieve el anuncio de sanciones frente a las incivilidades, afirmando que “la señal es clara: estas conductas no quedarán impunes y tendrán consecuencias”.

La presidenta de RN, senadora Andrea Balladares, resaltó el énfasis en dos materias que la colectividad ha definido como prioritarias: seguridad y economía. Explicó que “además del paquete de medidas para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el bono de $30 mil por hijo para el 80% de los hogares inscritos en el Registro Social de Hogares, nos alegra el anuncio de indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal”. Iniciativa que calificó como una demanda histórica de RN para favorecer la conciliación laboral y familiar y promover una mayor participación femenina en el mercado del trabajo.

Presidenta del Senado agradeció a Kast “por haber recogido muchas de las propuestas” que le presentaron

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, en tanto, agradeció al Presidente “por haber recogido muchas de las propuestas que, especialmente en materia de seguridad, le presentamos hace algunos días junto al presidente de la Cámara de Diputados en mi calidad de presidenta del Senado”. Añadió que “no tengo ninguna duda de que varias de estas iniciativas contarán con un amplio respaldo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”.

También celebró “el anuncio de que el próximo 15 de junio ingresará una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna. Porque avanzar hacia un sistema universal, gradual, responsable y financieramente sostenible es una puerta de entrada al trabajo para miles de mujeres y una señal concreta de apoyo a las familias chilenas”.

Núñez también afirmó que “la señal de apertura al diálogo que entregó el Presidente, pues fue un mensaje claro de disposición a construir mayorías, buscar consensos y trabajar de manera transversal con todos los sectores políticos”.