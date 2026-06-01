Home Nacional "senadores rn destacaron foco en seguridad, crecimiento económico ..."

Senadores RN destacaron foco en seguridad, crecimiento económico y apoyo a las familias en la Cuenta Pública

La jefa de bancada, María José Gatica, afirmó que “valoramos el foco en las urgencias reales de las familias chilenas: más seguridad, crecimiento económico y apoyo social concreto”. Subrayando especialmente “el impulso a la Sala Cuna Universal, medida que puede cambiarle la vida a miles de mujeres que quieren trabajar, pero que muchas veces no pueden hacerlo por falta de redes de cuidado. Esto no solo apoya a las madres, también fortalece a las familias, abre más oportunidades laborales y ayuda a que Chile vuelva a crecer”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Senadores RN destacaron foco en seguridad, crecimiento económico y apoyo a las familias en la Cuenta Pública

Los senadores RN valoraron el diagnóstico realizado por el Presidente José Antonio Kast y las medidas anunciadas para enfrentar los principales desafíos del país. Destacaron especialmente el combate a la delincuencia, el fortalecimiento institucional, la reactivación económica y las iniciativas de apoyo social.

La jefa de bancada, María José Gatica, afirmó que “valoramos el foco en las urgencias reales de las familias chilenas: más seguridad, crecimiento económico y apoyo social concreto”. Subrayando especialmente “el impulso a la Sala Cuna Universal, medida que puede cambiarle la vida a miles de mujeres que quieren trabajar, pero que muchas veces no pueden hacerlo por falta de redes de cuidado. Esto no solo apoya a las madres, también fortalece a las familias, abre más oportunidades laborales y ayuda a que Chile vuelva a crecer”.

Longton: “Vimos a un Presidente sereno, firme”

El subjefe, Andrés Longton, señaló que “vimos a un Presidente sereno, firme y transmitiendo confianza, con un mensaje dirigido a todos los chilenos y centrado en las prioridades del país”.  

Agregó que la seguridad fue el eje central, destacando las medidas para combatir el crimen organizado, fortalecer el control fronterizo, mejorar los sistemas de inteligencia. Y entregar mejores condiciones legales, políticas y remuneracionales a las policías.

Asimismo, puso en relieve el anuncio de sanciones frente a las incivilidades, afirmando que “la señal es clara: estas conductas no quedarán impunes y tendrán consecuencias”.

La presidenta de RN, senadora Andrea Balladares, resaltó el énfasis en dos materias que la colectividad ha definido como prioritarias: seguridad y economía.  Explicó que “además del paquete de medidas para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el bono de $30 mil por hijo para el 80% de los hogares inscritos en el Registro Social de Hogares, nos alegra el anuncio de indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal”. Iniciativa que calificó como una demanda histórica de RN para favorecer la conciliación laboral y familiar y promover una mayor participación femenina en el mercado del trabajo.

Presidenta del Senado agradeció a Kast “por haber recogido muchas de las propuestas” que le presentaron

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, en tanto, agradeció al Presidente “por haber recogido muchas de las propuestas que, especialmente en materia de seguridad, le presentamos hace algunos días junto al presidente de la Cámara de Diputados en mi calidad de presidenta del Senado”.  Añadió que “no tengo ninguna duda de que varias de estas iniciativas contarán con un amplio respaldo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”.

También celebró “el anuncio de que el próximo 15 de junio ingresará una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna. Porque avanzar hacia un sistema universal, gradual, responsable y financieramente sostenible es una puerta de entrada al trabajo para miles de mujeres y una señal concreta de apoyo a las familias chilenas”.

Núñez también afirmó que “la señal de apertura al diálogo que entregó el Presidente, pues fue un mensaje claro de disposición a construir mayorías, buscar consensos y trabajar de manera transversal con todos los sectores políticos”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
VIDEO: Impresionante explosión de una fábrica de fuego...

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales de Malta generó gran preocupación entre los habitantes del sector, debido a la magnitud de las detonaciones registradas en el lugar. El incidente provocó que miles de artefactos pirotécnicos almacenados en las instalaciones explotaran de manera violenta. Esto desencadenó una serie de explosiones consecutivas que pudieron escucharse a gran distancia.

Leer mas
Nacional
Masivo operativo policial en la provincia del Biobío t...

El procedimiento se desarrolló en la comuna de Los Ángeles como parte de una estrategia focalizada orientada a reforzar la seguridad y el orden público en distintos sectores de la zona.

Leer mas
Nacional
Presidente de los madereros: “No puede ser que un sect...

Rodrigo O’Ryan, en entrevista con La Tercera, dijo que “lamentablemente al sector forestal se le ha atacado por muchos años. Ya sea a los transportistas, los distintos proveedores de servicios, y contratistas forestales, que les queman las máquinas y les han asesinado gente”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/